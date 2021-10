Cirdan Capital quota sei nuovi tracker certificates

Cirdan Capital, società finanziaria indipendente fondata nel 2014 e specializzata nell'emissione di prodotti d’investimento strutturati, ha annunciato la quotazione su EuroTLX, in data 8 ottobre, di sei nuovi tracker certificates Delta One. I nuovi certificati consentono agli investitori di esporsi alle diverse asset class e aree geografiche - azionario US, fixed income high yield e IG, Cina - investendo in euro e con un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, 5 anni.

Più nel dettaglio, la nuova emissione consente di prendere esposizione su:

Mercati obbligazionari americano ed europeo:

Il US High Yield Corporate Bond – EUR Hedged replica l’iShares IBoxx High Yield Corporate Bond ETF e permette di esporsi alle obbligazioni societarie americane ad alto rendimento senza aggiungere un rischio valutario grazie alla copertura.

Il Core EUR Corporate Investment Grade Bonds, che replica l’iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF, permette di puntare sulle obbligazioni societarie europee ad alto merito creditizio (con rating Baa3/BBB o superiore).

Azionario statunitense ed europeo:

Il S&P 500 – EUR Hedged replica il SPDR S&P 500 ETF che include le azioni che costituiscono approssimativamente l’80% della capitalizzazione del mercato americano; nessun rischio valuta grazie alla copertura in Euro.

Il NASDAQ 100 – EUR Hedged replica l’Invesco QQQ ETF e permette l’esposizione all’indice che racchiude le prime 100 società americane per capitalizzazione, principalmente appartenenti al settore Tech come Google, Facebook ed Apple. Anche questo strumento prevede un meccanismo per coprire il tasso di cambio tra il dollaro americano e l’EUR.

Il tracker certificate STOXX Selected Dividend, che replica l’indice EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR, è stato pensato da Cirdan per gli investitori che preferiscono investire sulle società europee in grado di generare un alto rendimento in termini di dividendi.

Azionario cinese:

Il Cirdan Golden Dragons China Index– EUR Hedged replica il Cirdan Golden Dragons China Index (indice proprietario di Cirdan) composto da titoli azionari cinesi come Alibaba, quotati sul mercato americano e appartenenti soprattutto al settore tecnologico. Anche questo strumento permette di avere esposizione al mercato senza aggiungere il rischio valutario grazie al meccanismo di copertura.

Marco Oprandi, Head of Cross Asset Solutions di Cirdan Capital, ha commentato: “Queste nuove quotazioni ribadiscono la nostra capacità – sia attraverso la costruzione di indici proprietari che tramite l’utilizzo di benchmark di comprovato successo – di soddisfare su diverse asset class la forte domanda che proviene da una fascia sempre più ampia di investitori di prodotti evoluti, efficienti e trasparenti”.