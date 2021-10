Fineco, tre ingressi nel nord est

Tre nuovi ingressi andranno a rafforzare la struttura Fineco dell’area manager Ottavio Corali nel nord est. La prima è Maria Giacomelli, professionista con una consolidata esperienza di oltre quindici anni in ambito bancario, e in particolare nella gestione di patrimoni della clientela di fascia alta. Giacomelli lascia Intesa San Paolo, dove dal 2005 ha ricoperto diversi ruoli in varie filiali di Padova, per unirsi alla squadra del Group Manager Attilio Orefice.

Segue Matteo Piazzoli, professionista con alle spalle una carriera bancaria di lungo corso iniziata nel 1991 in Banca Agricola Mantovana. Qui Piazzoli ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare nel 1999 direttore di filiale della Banca Popolare di Cremona e, nel 2008, della filiale BCC dell’Oglio e del Serio. Piazzoli entrerà a far parte della squadra guidata dal Group Manager Fabio Franzoni nell’ufficio di Palazzolo sull’Oglio.

Roberto Moressa, infine, si unisce al team della Group Manager Cinzia Pretto presso l’ufficio di Padova. Moressa, con un passato in ruoli commerciali di responsabilità, proviene da Azimut.

“Accogliere nuovi colleghi come Maria, Matteo e Roberto, in un periodo in cui la richiesta di consulenza sta vivendo una forte accelerazione, è un grande privilegio. Continuiamo costantemente il nostro percorso di rafforzamento della squadra assumendo professionisti con un’elevata conoscenza del territorio, uno spiccato spirito imprenditoriale e eccellenti capacità di ascolto, che in Fineco troveranno un modello di consulenza fondato su trasparenza, qualità e innovazione tecnologica” commenta Ottavio Corali.

Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria e nel Private Banking, con un patrimonio nel segmento di € 45,9 miliardi al 30 settembre 2021. La rete dei consulenti finanziari Fineco, guidata dal vice direttore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking Mauro Albanese, conta oltre 2.700 professionisti. A settembre 2021 la raccolta netta è stata pari a € 572 milioni, di cui € 495 milioni di gestito.