Il futuro dell'automotive passa per la Cina

"Sulla base di un recente studio, la carenza di chip sta avendo un impatto significativo sul settore automobilistico globale, che nel 2021 potrebbe registrare circa 210 miliardi di dollari Usd di ricavi in meno rispetto alle attese. Ad esempio lo scorso mese General Motors ha annunciato di aver chiuso temporaneamente alcuni impianti nel Nord America a cause dello shortage". Il commento di Giacomo Calef, country manager di Ns Partners.

L’integrazione della tecnologia nelle automobili negli ultimi vent’anni è stata determinante per quanto riguarda la richiesta di semiconduttori: se nel 2000 la componente digitale rappresentava circa il 18% del costo di un’auto nuova, oggi il peso è salito al 40%, ovvero quasi la metà. Ma non solo: dobbiamo anche prendere in considerazione lo sviluppo innovativo dei processi di produzione.

Ad esempio, Bmw utilizza robot specializzati progettati da Nvidia per lavorare i materiali dell’industria e per effettuare trasporti intelligenti. La linea di produzione del gruppo tedesco produce un'auto ogni 56 secondi e grazie alla tecnologia di Nvidia la linea funziona non-stop, con i vari pezzi che arrivano esattamente quando e dove sono necessari.

Inoltre, con riguardo alla disruption nella digitalizzazione delle automobili, sarebbe opportuno sottolineare l’importanza della Cina. La resilienza dell’economia del colosso asiatico ha sostenuto la domanda di auto nuove con la pandemia ed oggi rappresenta circa il 25% del mercato globale.

Questo significa che i brand occidentali dovranno continuare ad adattarsi alle esigenze dei consumatori cinesi, soprattutto in termini di componentistica digitale. Secondo una società di consulenza, più di due terzi dei consumatori locali ritengono che alcuni applicativi debbano essere un elemento indispensabile di un’auto.

La stessa BMW, tra le altre, ha lavorato con Tencent per integrare appositamente una funzione per pagare le tariffe di parcheggio tramite la popolare app WeChat Pay e l’anno scorso ha formato anche una joint venture con la società tecnologica ArcherMind Technology di Nanjing, un capoluogo della Cina orientale, per lo sviluppo dei software a bordo