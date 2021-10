Inflazione: transitoria o no?

I prezzi sono aumentati, ma non le nostre disponibilità economiche: è l’inflazione che fa il suo corso. Tasso stimato in Italia dall’Istat a settembre: 2,5%. Ipca (Indice armonizzato dei prezzi al consumo): aumentato dell’1,3% su base mensile e del 2,9% su base annua. Non raggiungevamo questi valori dal 2013.

L’inflazione può essere misurata in vari modi, è vero, ma rimane il fatto che i prezzi stanno ricominciando a correre. Ma non è solo una tendenza italiana: anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove la ripresa economica e gli interventi pubblici a sostegno dell’economia sono stati più decisi, registrano l’aumento. In particolare negli Usa, i cui mercati incidono profondamente su quelli globali, l’inflazione generale è al 5,4% e quella core si è attestata sopra il 4,0% e non sembra più diminuire.

Gli investitori sono sull’attenti, cercano di capire se le Banche centrali riusciranno a tenere in piedi le misure a sostegno dell’economia. «Quando i banchieri centrali stampano moneta e acquistano titoli di stato», spiega Richard Flax, chief investment officer per Moneyfarm (nella foto sotto), «si ha un effetto positivo sulla crescita e sulla tenuta finanziaria generale, ma allo stesso tempo ciò stimola la crescita del livello dei prezzi. La Federal Reserve negli ultimi mesi ha parlato di inflazione ‘transitoria’, dovuta principalmente a cause specifiche e peculiari come la crescita improvvisa della domanda di energia e i problemi legati alla logistica dell’economia post-pandemica. Ma se questa era la narrativa dominante fino a poche settimane fa, adesso molti si chiedono se le Banche Centrali non abbiano effettivamente sottovalutato la portata del fenomeno. Chiarire questo punto è cruciale e può avere conseguenze importanti sull’andamento dei mercati finanziari nei prossimi mesi».

Ma facciamo un passo indietro. I banchieri centrali nei mercati sviluppati, in genere, vogliono un’inflazione di circa il 2% all’anno, e utilizzano vari strumenti (in particolare i tassi di interesse) per cercare di raggiungere questo obiettivo. Attualmente, l’inflazione è ben al di sopra di questa soglia in economie chiave come gli Stati Uniti e il Regno Unito – in parte a causa di shock della catena di approvvigionamento, in parte a causa della domanda repressa di prodotti specifici.« Normalmente ciò indurrebbe i banchieri centrali a inasprire la politica monetaria», continua Flax. «Finora hanno in gran parte resistito a farlo e hanno sostenuto che gli attuali livelli di inflazione più alti del normale siano transitori». Ma in che senso transitori? Spiega Flax: «Il manuale del banchiere centrale sostiene che se l’inflazione aumenta a causa di uno shock all’offerta (ad esempio una grande nave porta container che blocca il Canale di Suez), le autorità di politica monetaria non dovrebbero agire perché anche un aumento dei tassi avrebbe effetti limitati sull’offerta di beni e servizi. Ma – c’è sempre un ‘ma’ – se gli shock dell’offerta diventano così strutturali da iniziare a incorporarsi nelle aspettative di inflazione, i banchieri centrali potrebbero allora cambiare strategia». Un concetto che è stato ben articolato anche dal governatore della Banca d’Inghilterra in un discorso della settimana scorsa alla Society of Professional Economists (intitolato ‘The Hard Yards’).

Tuttavia, l’inflazione potrebbe anche divenire strutturale attraverso il mercato del lavoro. «La domanda di lavoro è piuttosto alta in questo momento un po’ ovunque e i datori di lavoro hanno spesso difficoltà a trovare candidati qualificati», spiega Flax. «Ciò ha portato i salari ad aumentare, e una maggiore crescita dei salari è esattamente il tipo di cosa che può essere incorporata nelle aspettative di inflazione e spingere le Banche Centrali ad agire». Un altro aspetto da tenere d’occhio è quello legato al costo delle materie prime: gli investimenti in questo campo sono in rallentamento ma, come hanno notato alcuni analisti, la transizione verde non eliminerà la necessità di combustibili fossili dal giorno alla notte, e potrebbe richiedere quantità maggiori di determinate materie prime, come il rame.

«Almeno per ora, continuiamo a credere ai banchieri centrali, in quanto pensiamo che l’inflazione si rivelerà ‘transitoria’», conclude Flax, «o forse, più precisamente, pensiamo che i banchieri centrali continueranno a sostenere che l’inflazione è transitoria, anche se potrebbero cominciare ad agire per non farla andare fuori controllo. E, cosa forse più importante, che i passi che prenderanno non saranno così drammatici da mettere a rischio la ripresa economica globale. A margine, ciò probabilmente significa che vedremo la rimozione dello stimolo forse un po’ prima di quanto ci saremmo aspettati un paio di mesi fa».