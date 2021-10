eToro amplia ulteriormente la gamma cripto

eToro, la piattaforma di investimento multi-asset globale, ha annunciato oggi l’aggiunta di quattro ulteriori asset alla sua offerta di criptovalute: Cosmos (ATOM), The Graph (GRT), Curve (CRV) e 1inch (1INCH). La gamma di cripto-asset su cui è possibile investire attraverso la piattaforma eToro si compone ora di 36 cripto-asset.

Cosmos è un ecosistema di blockchain creato come "internet di blockchain". Gli investitori nel token ATOM mantengono servizi sicuri sulla piattaforma Cosmos, per i quali vengono ricompensati attraverso commissioni di transazione e altre forme di remunerazione come lo staking.

GRT è una cripto che è alla base di un protocollo di indicizzazione progettato per organizzare i dati blockchain e renderli più facilmente accessibili agli utenti. Gli utenti della piattaforma devono essere titolari di token GRT in quanto la crittografia garantisce l'integrità dei dati organizzati sulla piattaforma. In cambio, loro guadagnano una quota delle commissioni del network.

CRV, infine, è un token basato su Ethereum che alimenta il mercato decentralizzato (DEX – Decentralized Exchange) Curve.fi. Il protocollo di un DEX rende più facile per i possessori scambiare token ERC-20, come le stablecoin. Anche la rete 1inch è un exchange decentralizzato che aggrega liquidità e offre il miglior tasso possibile tra una gamma di swap di token basati su blockchain. I titolari dei token possono partecipare alla governance della rete e all'ulteriore sviluppo dell’exchange.

Doron Rosenblum, VP Business Solutions di eToro, ha dichiarato: "Le cripto continuano a rafforzarsi in questo momento, in scia alla crescita del mercato e all’affermazione di nuove idee e nuovi token. Sulla nostra piattaforma vediamo un sempre maggiore interesse da parte degli investitori individuali, che credono nel potenziale a lungo termine di tali progetti. Siamo determinati a continuare ad aggiornare la nostra offerta, aggiungendo una più ampia selezione di coin, per aiutare i nostri utenti a diversificare i portafogli.

Come sempre, esortiamo gli investitori a fare le loro ricerche. Tutti i criptoasset hanno white paper che descrive in dettaglio il loro caso d'uso. Incoraggiamo vivamente i nostri utenti a essere cauti e ricordare che, quando si investe, è saggio diversificare e investire solo in mercati e strumenti con cui si ha familiarità".

eToro offre ai clienti individuali l'accesso ai mercati delle criptovalute dal 2013. Gli utenti di eToro possono acquistare, mantenere e vendere con facilità le attività reali sottostanti di tutti e quattro i token sulla sua piattaforma di investimento, utilizzando la valuta fiat. Queste sono le ultime aggiunte alla gamma di criptoasset di eToro dopo Solana (SOL), Polkadot (DOT) e Filecoin (FIL) a ottobre; Enjin (ENJ), Maker (MKR) e Shiba Inu (rappresentati su eToro come SHIBxM) a luglio e Chainlink, Dogecoin, Uniswap, Aave, Compound, Yearn.Finance, Decentraland, Algorand, Polygon e Basic Attention Token ad inizio anno 2021.