Il fintech raddoppia i finanziamenti alle Pmi

Più che raddoppiato il valore dei finanziamenti erogati alle PMI attraverso le piattaforme fintech. Nei primi nove mesi del 2021 sono stati erogati oltre 2,3 miliardi di euro rispetto a 1 miliardo dei primi nove mesi 2020, numeri in forte crescita considerando il dato complessivo di €1,6 miliardi del 2020. Forte incremento anche per le aziende finanziate, che passano da 3.026 nei primi nove mesi del 2020 a quasi 6.400 nel 2021. Dalle analisi si tratta di aziende in prevalenza collocate nel nord Italia e attive principalmente nei settori dell'industria, dei servizi e dell’edilizia.

Questi i numeri dell’indagine condotta da ItaliaFintech, l’associazione che raggruppa alcuni dei principali attori del Fintech nel nostro Paese, sui dati degli associati attivi nel lending in Italia.

Oltre i finanziamenti alle imprese, durante i primi nove mesi del 2021, crescono anche il factoring, con 522 milioni di euro (+16,5% rispetto allo stesso periodo del 2020), e i prestiti consumer, con 160,5 milioni di euro (+97,9% rispetto al 2020).

“Ancora una volta viene confermato il ruolo del fintech per il tessuto imprenditoriale italiano – dichiara Andrea Crovetto, Presidente di ItaliaFintech –. La crescita dei volumi erogati dalle fintech continua nei primi nove mesi del 2021 e testimonia la capacità di fornire un servizio impensabile fino a qualche anno fa. Grazie alla velocità dell’erogazione e alla maturata competenza delle fintech, le PMI possono oggi cogliere nuove e concrete opportunità per poter continuare a crescere. A dimostrazione della diffusione di questi strumenti – continua Crovetto - va anche messo in evidenza il dato sul numero delle transazioni relative ai prestiti alle famiglie che da gennaio a settembre 2021 è quasi triplicato rispetto allo stesso periodo del 2020, aprendo di fatto una nuova era nel segmento”.