Allfunds, terzo trimestre con masse amministrate in crescita

Allfunds, una delle principali piattaforme B2B WealthTech al mondo che agevola la connessione tra case di gestione e distributori, ha pubblicato oggi l’aggiornamento per gli investitori relativo al terzo trimestre conclusosi il 30 settembre 2021.

Le masse amministrate sono in crescita del 5%, cioè a quasi 64 miliardi di euro dal 30 giugno 2021, passate da

1.348 miliardi a 1.412 miliardi, risultato di una continua robusta crescita sia del portafoglio tradizionale Allfunds, sia del portafoglio BNPP Other.

Le AUA tradizionali di Allfunds sono cresciute del 4% (crescita annualizzata del 15,2%) da giugno 2021, risultato di forti afflussi organici netti e di una positiva performance di mercato

Flussi netti (esclusa la performance di mercato) di 32,7 miliardi nel trimestre, pari al 3,7% rispetto alle masse di inizio periodo (BoP)

I flussi da clienti esistenti in aumento di 20 miliardi, rappresentando una crescita annualizzata del 9%

I Flussi da nuovi clienti ammontano a 13 miliardi, rappresentando una crescita annualizzata del 5,8%

La performance di mercato è cresciuta di 0,7 miliardi, impattata dalla performance sui mercati di capitali, in particolare azionari, nell’ultima parte del trimestre

Su base year to date, i flussi netti provenienti dalle AUA tradizionali di Allfunds ammontavano a 118 miliardi, pari al 15,8% rispetto alle masse di inizio periodo (4,5% nello stesso periodo del 2020)

I flussi dal portafoglio BNPP Other (incluse performance di mercato) si attestano a circa 31 miliardi nel trimestre, pari al 6.6% rispetto alle masse di inizio periodo (26,2% annualizzato)

Allfunds continua ad attrarre clienti verso la piattaforma

Inserimento di nuovi distributori: 64 nuovi distributori da inizio anno, contro i 51 dello stesso periodo del 2020. Gli inserimenti nel trimestre provengono soprattutto da UK, Medio Oriente e America Latina, a dimostrazione delle capacità di continuare a crescere sui mercati esistenti

140 nuove case di gestione in piattaforma da inizio anno, erano 100 nello stesso periodo del 2020. Significativa crescita in Francia (38) e in Nord Europa (12), che rafforza il posizionamento competitivo in questi mercati e agevola l’inserimento di nuovi distributori in futuro

Juan Alcaraz, Chief Executive Officer, ha commentato:

“Nonostante la debole performance del mercato nel terzo trimestre abbia portato a un leggero rallentamento della nostra attività in questo periodo, Allfunds ha registrato una solida performance in termini di crescita e ha continuato ad avere un trend positivo di crescita organica: forti flussi dai clienti esistenti e un buon ritmo nelle migrazioni di nuovi clienti in tutti i mercati in cui siamo presenti. Da settembre, abbiamo visto i flussi netti delle AuA tradizionali di Allfunds, che rappresentano il 21% su base annualizzata rispetto alle masse di inizio periodo, proseguire con una performance record che non si era mai vista negli ultimi 4 anni. Continuiamo a registrare progressi sia per quanto riguarda le nostre iniziative strategiche chiave, sia dal punto di vista della scalabilità, avendo superato i €1.400 miliardi di AuA e rafforzato il nostro posizionamento sul mercato”.