BBVA, dalla Spagna all’Italia una banca 100% digitale

Onur Genç, presidente e amministratore delegato di BBVA, ha presentato oggi a Milano una nuova proposta per il mercato italiano: un servizio di digital banking caratterizzato da prodotti di finanziamento a prezzi competitivi e ad una delle carte più sicure presenti sul mercato, la prima in Italia caratterizzata dall’assenza del codice identificativo e dalla presenza del CVV dinamico. Nella sua introduzione Genç ha sottolineato che BBVA è fra le prime 3 banche in Europa in termini di profittabilità, tra le meglio capitalizzate e tra le più sostenibili, con l’obiettivo di zero emissioni nel 2025. Per il Ceo la premiata app per internet banking di BBVA è la migliore in Europa; e la scelta dell’Italia è dovuta anche alla crescita a doppia cifra delle transazioni digitali bancarie.

"La nostra proposta per il mercato italiano punta a combinare l’offerta di prodotti e la solidità di una banca tradizionale con l'esperienza dei clienti, oggi sempre più digitalizzati. Vogliamo portare in Italia il meglio di questi due mondi: una banca digitale universale", ha dichiarato Genç.

BBVA, presente in Italia da più di tre decenni attraverso la sua attività bancaria wholesale, compie oggi un ulteriore passo in avanti e si avvicina al cliente retail. La leadership di BBVA nella digitalizzazione e il potenziale espresso dall’app del mobile banking, riconosciuta da Forrester per il quinto anno consecutivo come leader nella digital experience in Europa, sono stati il punto di partenza ideale per lanciare una proposta totalmente digitale in Italia. Ad oggi, ben 38 milioni di clienti del Gruppo interagiscono con la banca attraverso i canali digitali: più del 62% lo fa attraverso l'applicazione mobile, mentre 7 vendite su 10 vengono effettuate in maniera digitale.

"L'Italia è un grande mercato, nel pieno di una profonda trasformazione digitale. L'e-commerce, il mobile banking e i pagamenti con carta hanno avuto tassi di crescita double-digits negli ultimi anni, offrendo grandi prospettive di sviluppo per il futuro", aggiunge Onur Genç.

La carta BBVA, l'unica nel suo genere in Italia, non ha PAN (numero di carta) o CVV (codice di verifica) stampati. Il codice di verifica viene infatti generato dall'applicazione ogni volta che il cliente fa un acquisto, aggiungendo maggiore sicurezza alla transazione; un chiaro esempio di innovazione in termini di sicurezza, realizzato in modo semplice e conveniente.

I clienti della banca in Italia beneficeranno di un servizio clienti telefonico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, formato da un team multidisciplinare di operatori specializzati, dotati di tutti gli strumenti e i canali per soddisfare le esigenze dei clienti.

"BBVA arriva in Italia con l'ambizione di essere la 'Zero Commission Everyday Mobile Bank' di riferimento per i nostri clienti. Per loro abbiamo pensato ad un’esperienza di mobile banking senza commissioni, a strumenti che li aiutino a risparmiare e a controllare le loro spese dall'app in modo comodo e semplice e a prodotti di finanziamento orientati alle loro esigenze quotidiane, disponibili in un click e a prezzi molto semplici e competitivi", ha detto Javier Lipuzcoa, Responsabile del Digital Banking di BBVA in Italia.

Inoltre, la proposta di BBVA include:

Un conto con una carta di debito online senza spese o commissioni

Nessuna commissione per i bonifici, compresi quelli immediati

Prelievi di contanti gratuiti a partire da 100 euro in qualsiasi sportello ATM della zona euro

Un servizio di pagamento mobile con Samsung Pay, Google Play o Apple Pay

E una gamma di servizi di finanziamento senza costi fissi, adattati alle esigenze del cliente:

Pay&Plan, che permette di pagare a rate fino a 1500 euro

Stipendio in Anticipo, che permette ai clienti di ricevere in anticipo parte del proprio stipendio, fino a 1500 euro.