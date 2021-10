Doveva riunirsi ieri ma con un pretesto ha rinviato la riunione ad oggi: la Commissione Elettorale dell’Enasarco, che con un espediente aveva fatto in modo di dare la maggioranza del Consiglio alle liste guidate da Confcommercio e Confindustria e da Antonello Marzolla, si vedrà oggi alle 12 per recepire l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha ordinato di ripristinare il diritto e dare invece la maggioranza al raggruppamento FarePresto! Confesercenti.

Secondo fonti bene informate, il rinvio era stato deciso per tentare di ottenere dal ministero un commissariamento che permettesse ai “resistenti” di non piegarsi alla realtà giudiziaria, ma al contrario ieri sera è pervenuta al vertice pro-tempore della Cassa una lettera formale e protocollata dello stesso ministero che intima alla Commissione di procedere all’adempimento prospettando, in alternativa, un commissariamento ad acta.