Credit Suisse e BlackRock: un fondo Private Equity su salute e benessere

Credit Suisse e BlackRock collaborano nella realizzazione della nuova generazione di investimenti orientati a uno scopo specifico, che mirano a ottenere interessanti rendimenti private equity in linea con i Supertrend di Credit Suisse.

Si tratta della prima di una serie di iniziative di investimento create per il mercato dei patrimoni privati e destinate a investitori individuali idonei. L'obiettivo è un doppio impatto: multipli interessanti sul capitale investito e contributo positivo nell'ambito di trend sociali importanti.

Questo fondo focalizzato sui settori salute e benessere è strutturato in modo da beneficiare di un'ampia gamma di opportunità nei sottotemi, fra i quali salute fisica e benessere, salute mentale e sviluppo, nutrizione e risorse, salute finanziaria. L'attenzione per questi temi e la loro importanza si sono intensificate con la pandemia di COVID-19, ed essi sono integrati nei Supertrend di Credit Suisse "I valori dei Millennials", "Inquietudini sociali" e "Silver economy". Inoltre, sono allineati a Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (UN SDGs) selezionati che promuovono accesso, sostenibilità, innovazione e inclusione. I clienti hanno quindi l'opportunità di generare un impatto sociale e al contempo di ottenere rendimenti finanziari.

Lydie Hudson, CEO Sustainability, Research and Investment Products (SRI) di Credit Suisse, ha commentato: “Credit Suisse e BlackRock sono uniti nell'impegno nell'ambito dell'impact investing offrendo soluzioni finanziarie innovative per affrontare problemi sociali globali. Questo programma comune di investimento per il mercato privato fa leva sulle dimensioni, le competenze e la forza delle due società per fornire ai clienti un'esperienza d'investimento significativa e rendimenti positivi. Siamo entusiasti di collaborare con BlackRock, con la sua comprovata competenza nel private equity, per fornire ai clienti l'opportunità di effettuare investimenti orientati a uno scopo specifico”.

Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer di Credit Suisse, si è così espresso: “I nostri Supertrend mettono in evidenza l'opportunità d'investimento di lungo termine che risiede nell'offerta di soluzioni per la domanda globale di salute e benessere. Sosteniamo quindi i clienti mettendo in luce la priorità degli investimenti sostenibili nei loro portafogli. È necessaria una risposta di alto profilo, e grazie alla collaborazione con BlackRock contiamo di poter contribuire in modo significativo al miglioramento dell'accessibilità a molti aspetti della salute e del benessere su scala globale”.

Mirjam Staub-Bisang, Country Head di BlackRock Switzerland e Senior Advisor di BlackRock Sustainable Investing (BSI), ha affermato: “BlackRock e Credit Suisse condividono l'assunto fondamentale che i clienti possano ottenere rendimenti finanziari interessanti e contemporaneamente esercitare un impatto misurabile sul piano ambientale e sociale. BlackRock Private Equity Partners ha una lunga storia di successi nell'identificazione di società private che hanno mostrato innovazione e crescita nell'ambito della salute e del benessere. Questa è la prima di una serie di iniziative di impact investing che svilupperemo insieme a Credit Suisse nei prossimi anni”.