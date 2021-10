Ecco i migliori fondi azionari nell’ultimo trimestre

Secondo l’osservatorio trimestrale FIDArating, il fondo azionario che ha meglio performato sui tre mesi è Amundi F. Japan Equity Value A2 Dis EUR, che cresce del 23,04%. Al secondo posto Atomo Made in Italy L EUR, che investe principalmente in un portafoglio di società italiane quotate con una capitalizzazione inferiore ad un miliardo di euro, ed è il miglior fondo da inizio anno (+ 62,49%) e negli ultimi 12 mesi (+ 78,61%). Al terzo posto BGF India E2 Cap $ con +18,40%.