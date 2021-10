Agenti, Sna presenta la Carta dei valori e il Codice Etico

Impegno sul fronte etico e sulla responsabilità degli intermediari assicurativi nei confronti dei consumatori. Questo il leitmotiv del 54° Congresso del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (Sna) che si è svolto ieri in modalità online, secondo quanto riportato da Plus del Sole 24 Ore.

Durante l’incontro sono stati presentati due documenti finalizzati a rafforzare la professionalità degli iscritti. Si tratta della “Carta dei Valori – Etica e responsabilità a tutela del consumatore”, che ha ricevuto anche il patrocinio morale della Confconsumatori, che ne condivide i contenuti e soprattutto l’utilità per gli assicurati.

La Carta dei Valori di Sna è il primo codice di autodisciplina degli intermediari assicurativi che punta anche a rafforzare la fiducia dei consumatori. L’evento rientra nell'ambito delle molteplici attività realizzate a seguito della firma, nel dicembre 2020, del protocollo tra Confconsumatori e Sna, con azioni tutte improntate al miglioramento della trasparenza, correttezza e tutela del cittadino in ambito assicurativo.

Tra i progetti concreti finora realizzati ci sono incontri, come quello che si è tenuto il 21 ottobre sui prodotti assicurativi e finanziari; la formazione degli operatori di Confconsumatori; le battaglie comuni intraprese per difendere l’indipendenza degli agenti e per ridurre la profilazione burocratica, unitamente ai pareri espressi nei confronti del mondo istituzionale (come le osservazioni comuni sul tema dell’Arbitro assicurativo).Al convegno Sna è stato inoltre presentato il nuovo Codice etico e deontologico su cui la categoria impernierà le proprie condotte future. «Per la prima volta nella sua storia centenaria – ha affermato Sandro Prini, coordinatore della commissione Certificazione etica che ha elaborato i due atti -, il Sindacato pone le basi per un articolato edificio di regole comportamentali finalizzate all’autogoverno e all’autodisciplina». Il codice deontologico è già operativo in quanto già approvato dall’esecutivo nazionale. Farà comunque seguito una fase di confronto sul territorio, in vista di possibili proposte di emendamenti o modifiche, a cura delle rappresentanze provinciali o di singoli iscritti, da far pervenire entro fine anno. Entro il prossimo Comitato centrale Sna di fine aprile 2022 si provvederà inoltre a stendere la versione aggiornata. Con questo iter si introduce un approccio “dinamico” che consentirà di stare al passo con i tempi, senza dover attendere di mettere mani alla regolamentazione dei rapporti una tantum.

«Il consolidamento e il rilancio morale degli agenti sono quindi alla base del programma di brand identity messo a punto dal sindacato che intende valorizzare l’immagine degli agenti anche mediante una capillare presenza sui media», come spiega una nota di Sna.