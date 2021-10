Criptovalute, un seminario Consob sulla direttiva Ue

Il 5 novembre prossimo dalle 11 alle 13 si terrà il secondo seminario della serie organizzata dalla Consob e dall’osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano per approfondire le principali sfide poste dalle tecnologie Blockchain e la profonda trasformazione della finanza, spinta dall’evoluzione normativa e tecnologica e dalla crescente competizione. Il secondo incontro del percorso ha come oggetto “MiCAr, implicazioni per il mercato primario secondario”.

L’incontro permetterà di approfondire il tema della Markets in Crypto-asset Regulation (MiCaR), proposta di regolamento europeo che avrà grandi impatti all’interno del mercato europeo e in particolare sull’evoluzione del settore dei crypto-asset, costituendo anche un’importante occasione di confronto in diretta con i principali attori ed esperti del settore. Sarà infatti data la possibilità di interagire con i relatori attraverso apposite sessioni di Q&A.

L’evento prevede (11.00) i saluti iniziali di Paolo Ciocca (Commissario Consob).

Sono successivamente previste due sessioni di lavoro, moderate da Vittorio Carlini (Giornalista, IlSole24Ore).

Alla prima (11.00) partecipano, con Martina Tambucci (Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali, Consob), Maria Rosaria Maugeri (Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e Presidente della Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Catania), Filippo Annunziata (Professore di diritto dei mercati finanziari, Università Bocconi Milano) e Pietro Sella (CEO Banca Sella).

Alla seconda (12.00) partecipano, con Laura Grassi (Direttore, Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger), Diego Monorchio (Ufficio Post Trading, Consob), Christian Miccoli (Co-founder & CEO, Conio) e Mariano Carozzi (Chairman, Young Platform).

I saluti finali (12.50) sono a cura di Valeria Portale (Direttore, Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger).

Il Seminario sarà fruibile in streaming gratuitamente, previa registrazione a questo link che consentirà l’assegnazione di un accesso personalizzato all’evento.