Ritorna Largo ai Consulenti mercoledì live alle 12

Educazione finanziaria a scuola: è questo il titolo della nuova puntata di Largo ai consulenti, la trasmissione social prodotta da Investire in collaborazione con Anasf per parlare dei temi caldi della professione di consulente finanziario o per fare il punto sugli argomenti di più stretta attualità, come quello dell'alfabetizzazione economica dei cittadini.

Alla nuova puntata, in onda mercoledì 27 ottobre, dalle ore 12, sulla pagina Facebook di Investire e di Anasf, sul canale YouTube di Economy e sul profilo LinkedIn dell'Associazione, interverranno: Luigi Conte, presidente Anasf; Alma Foti, vicepresidente dell'Associazione; Francesco Paese, socio e formatore [email protected] Insieme a loro saranno presenti anche le professoresse Carlotta Barro e Francesca Vignali del Liceo Augusto Monti di Chieri (TO) e Lorenzo Gumiero, un ex studente dell'istituito che nel 2020 ha avuto modo di seguire le lezioni di [email protected] La puntata sarà condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato.