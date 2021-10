Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Sharpe Consultancy Group LLC (www.sharpeconsultancygrp.com);

Londoninvestmentmarket.com (https://londoninvestmentmarket.com);

Income-bonds.co (www.income-bonds.co);

Compare Fixed Rates (https://comparefixedrates.co.uk, https://compareyourfixedrates.com, https://comparefixedratesnow.com, www.compareukfixedrates.com).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

http://ameritrade.tdamr.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

InfinityCapitalG Ltd (www.infinitycapitalg.com);

https://thebitcoinup.net/en/sign-up;

Funds Trust, Inc. (https://www.fundstrust.com);

IGC Markets/ MaxxMedia LLC (www.igcmarkets.com);

Ti-Gi (www.ti-gi.com);

The “YEM” cryptocurrency / Blacksea Blockchain Consulting LLC (https://yem.ge);

CCD Express Bank LTD (www.ccdexpressltd.com);

AG Partners (https://agpartners-group.com).

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

Atlantix - Krediet (https://www.atlantixkrediet.com/);

Atlantix krediet (https://www.atlantix-krediet.com/);

Bank Krediet online (https://bankkredietonline.com/);

Credo Credit (https://www.credo-credit.com/);

Emie-Kredit-Finance (https://emie-kredit-finance.com/);

Fia Serv (https://fia-services.com/);

Finances Pour Tous (https://finances-pourtous.com/);

Financiele Vereniging (https://financiele-vereniging.com/);

Gerdo Leningen (https://gerdo-leningen.com/);

Global Kredit (https://global-kredit.com/);

Henver Finance (https://henverfinance.com/);

Ideale Financiele (https://ideale-financiele.com/);

International Service Credit (https://international-service-credit.com/);

Krediet diensten (https://kredietdiensten.com/);

Krediet Investeringsbank (https://krediet-investeringsbank.com/);

Krediet Service (https://krediet-service.com/);

Legal Finance Global (https://legalfinanceglobal.com/);

Leningdienst (https://leningdienst.com/);

Lening Euro Beleggingsfond (https://lening-euro-beleggingsfond.site123.me/);

Lening Persoonlijke (https://leningpersoonlijke.com/);

Mutuo Financin (https://mf-groep.be/);

Molio-Krediet (https://molio-krediet.com/);

Mutuel Krediet (https://mutuelkrediet.com/);

Service Financial Euro (https://service-financial-euro.com/);

Snelle Geldlening (https://snellegeldlening.com/);

Snelle-Lening Group.com (https://snelle-leninggroup.com/);

Union Credit (https://union-credit-service.com/).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Oak Premier Bank (www.oakpremierbank.com);

ChainXWorld (https://chainxworld.com);

IGM Holdings (https://www.igmholdings.com). Già segnalata dalla Fca (Regno Unito) (vedi "Consob Informa" n. 33/2021 del 27 settembre 2021).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

RoyalBC-FM (https://royalbc-fm.com);

Korbit-coin (www.korbit-coin.top);

EZ-FX Trade (https://ezfxtrade.com);

Octafx (https://octafx.com). Già segnalata dalla Fca (Regno Unito) (vedi "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);

Mercatox (https://mercatox.com);

Ocex (www.ocex.club, www.ocex.cc);

Ander Value Investment Limited (www.anderfx.com, www.anderfix.com);

Industrial Holdings (https://xytopapp.com);

Astra Horizon (www.astrahorizon.com). Già segnalata dalla Fca (Regno Unito) (vedi “Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021), dalla Amf (Francia) (vedi "Consob Informa" n. 26/2021) e dalla Finma (Svizzera) (vedi "Consob Informa" n. 18/2021);

FX Payers (www.fxpayers.com);

Capital One Markets (https://capitalonemarkets.com);

Yeek Ex (https://www.yeekex.com);

ApolloFinances (https://apollofinances.com);

Trade the Bit (https://tradethebit.com).

Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

Royal Noble Group (https://royalnoblegroup.com, https://royalnoblegroup.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Union Investment Luxembourg (www.unioncorp.co.uk, www.uil-london.co.uk, https://account.unioncorp.co.uk/auth/register).