Dieci rinforzi per le reti del gruppo Fideuram Ispb

Dieci nuovi consulenti finanziari a settembre sono andati a rafforzare gli organici delle reti di cf del gruppo Fideuram Ispb. il totale degli ingressi nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2021, per le reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Bank, ha raggiunto così i 258 professionisti. Il numero complessivo invece dei cf delle tre reti al 30 settembre 2021 risultava pari a 5.478.

Ecco i nomi dei nuovi entrati, rete per rete. In Fideuram: Federico Mana, Fabrizio Renna e Paolo Riberi (tutti in Piemonte); Andrea Tedeschi e Alessandra Natoli (Lombardia), Marco Vaccari (Emilia Romagna) e Stefano Paoletti (Marche). In Sanpaolo Invest: Emanuele Chillè (Lombardia) e Daniele Bucciarelli (Lazio). Infine in IW Bank: Ezio Battaglia (Lombardia)