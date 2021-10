IG Italia presenta IG Trading Night, l’evento con gli esperti del trading

IG Italia lancia l’evento digitale “IG Trading Night” che si terrà il 16 novembre a partire dalle ore 17:30. L’evento, trasmesso in diretta streaming, sarà l’occasione per approfondire le ultime strategie di trading e ricevere consigli utili direttamente dai professionisti del settore.

Ospite speciale della serata sarà Mario Seminerio, che presenterà l’attuale scenario di mercato con un focus specifico sulle ultime tendenze in ambito azionario. Verranno inoltre illustrate le strategie di trading più innovative con l’utilizzo dei certificati Turbo24 di IG, con tattiche replicabili attraverso esempi pratici spiegati dagli esperti, sessioni di live trading e analisi dei grafici.

I partecipanti avranno anche la possibilità di esercitarsi personalmente seguendo le operazioni dei professionisti in tempo reale grazie al simulatore di trading di IG Italia, scaricabile in anticipo attraverso il conto demo gratuito disponibile sul sito di IG.

Tra gli altri ospiti, Bruno Moltrasio e Arduino Schenato, trader professionisti. Per IG Italia saranno presenti Fabio De Cillis, Head of Italy, Andrea Martella, Head of Sales Italy e Filippo Diodovich, Senior Market Strategist.

Di seguito l’agenda dell’evento:

17:30 - 17:40 | Welcome

A cura di Fabio de Cillis, Head of IG Italy ed Emerick de Narda, Giornalista di Class CNBC

17:40 - 18:15 | Approfondimento mercati

A cura di Mario Seminerio, investitore professionale, Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG ed Emerick De Narda, Giornalista di Class CNBC

Panorama macroeconomico e impatto sui mercati

Crisi energetica e prospettive di sostenibilità

Dopo Evergrande: la Cina che verrà

18:15 - 18:30 | Come individuare un’opportunità di investimento

A cura di Andrea Martella, Head of Sales di IG

18:30 - 19:35 | Selezione mercati e sessione di trading in real-time

A cura di Bruno Moltrasio e Arduino Schenato, trader professionisti

19:35 - 19:55 | Sessione Q&A e chiusura lavori