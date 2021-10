Inflazione: le banche centrali si sbagliano?

“Inflazione”: sostantivo principe nel dibattito economico attuale, che non può smettere di domandarsi se quello che ha davanti sia un fenomeno transitorio o meno. La narrazione delle banche centrali rimane ferma sul tasto dell’inflazione transitoria, destinata a stabilizzarsi con l’assestamento della vertiginosa crescita economica post pandemia. Dall’altra parte però, le aspettative basate sui sondaggi o sui prezzi delle obbligazioni inflation-linked, confermano uno scenario inflativo sostenuto anche su orizzonti lunghi, da cinque a dieci anni.

In particolare, le aspettative di mercato a cinque anni indicano un livello di inflazione media di 2.25% in Eurozona, e di 3.10% negli Stati Uniti. Testimonianza del fatto che gli investitori nutrano qualche dubbio sul pieno controllo della situazione da parte della Bce e della Fed. «Nel Regno Unito», commenta Alessandro Tentori, cio Axa Im Italia (nella foto sotto), «le aspettative sono ormai fuori controllo con un livello di inflazione media sui cinque anni prezzato intorno al 4.85%. Ovviamente, le materie prime hanno contribuito a complicare non poco il quadro di inflazione: l’aumento dei prezzi non è solo ingente e inatteso (in pochi si aspettavano un +35% da inizio anno), ma è anche distribuito uniformemente su tutte le categorie. Preoccupa in ottica di stabilità sociale la forte inflazione dei prezzi alimentari dovuta in larga parte a un aumento del quasi 30% sulle materie agricole». L’inflazione colpisce tutti gli strati della società, ma l’impatto negativo è più evidente sulle abitudini di consumo dei redditi più deboli: ecco perché più del 60% delle banche dei paesi emergenti ha già dovuto alzare i tassi di interesse.

La sequenza degli eventi sembra una tempesta perfetta: il Covid ha portato ad un forte shock negativo della domanda, a cui è seguito – sempre della domanda – uno shock positivo causato da politiche monetarie e fiscali espansive. Contemporaneamente però, l’offerta ha visto un fortissimo shock negativo, dovuto alla carenza di materie prime e ai colli di bottiglia della supply chain.

«La politica monetaria non è lo strumento adatto per gestire uno shock asimmetrico, in cui le dinamiche di inflazione e di crescita del Pil divergono», continua Tentori. «La politica “stop & go” della Federal reserve negli anni settanta, ci ha insegnato che la banca centrale è in forte difficoltà qualora si presentasse il dilemma amletico tra inflazione e disoccupazione: alzare i tassi per contenere il rischio di inflazione o abbassarli per aumentare l’occupazione?».

A peggiorare il panorama tempestoso, si aggiunge l’inflazione salariale, che negli Stati Uniti registra un + 4.2% a settembre. È la crescita più sostenuta dal 2007, con punte vicine al +5.5% per chi cambia lavoro. Meno allarmante è la situazione in Europa, dove la contrattazione salariale tra le parti sociali domina il manufacturing. «Purtroppo, le informazioni parziali e settoriali collezionate dal Beige book – che evidenziano “prezzi significativamente elevati” nonostante un “livello di ottimismo più contenuto” sulla crescita – nonché dai rapporti trimestrali delle aziende, non lasciano dubbi: prepariamoci a una forte accelerazione dell’inflazione salariale nei prossimi mesi», commenta l’esperto.

Inflazione da domanda, inflazione da offerta, inflazione monetaria, inflazione salariale. Secondo Tentori c’è una probabilità significativa di andare incontro a un periodo di inflazione più alta e più lunga delle attese, senza dimenticare il fattore transizione, che per motivi tecnologici e temporali sortirà molto probabilmente un effetto inflazionistico nel lungo periodo. «Purtroppo», conclude l’esperto, «è alta anche la probabilità di un errore di strategia monetaria, che porterebbe a un aumento dell’incertezza sui mercati e di riflesso a premi al rischio più sostanziali. Come posizionarsi per questi eventi? Penso che si debba continuare a lavorare essenzialmente su tre leve: 1) Duration bassa sia sul fixed income (scadenze brevi), come anche sull’equity (value stocks), 2) Cedole alte sia sul fixed income (variabili legate all’inflazione o fisse legate al rischio di credito), che sull’equity (high dividend), 3) Gestione attiva del rischio di cambio, in funzione delle aspettative di rialzo dei tassi nelle varie valute».