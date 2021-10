Il mercato Aim Italia di Piazza Affari ha cambiato nome. Da lunedì 25 ottobre si chiama Euronext Growth Milan. In seguito all'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext, la denominazione del mercato per Pmi ad alto potenziale di crescita è stata uniformata con i nomi dei segmenti analoghi sulle Borse di Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo e Parigi.

Contestualmente, IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’IPO Advisory, rafforza il suo impegno nella ricerca scientifica, l’analisi indipendente e l’informazione economico-finanziaria contestualmente al cambio di denominazione di AIM Italia in Euronext Growth Milan, già condivisa con Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo e Parigi.

Anna Lambiase CEO di IR Top Consulting: “Con una capitalizzazione vicina ai 10 miliardi di Euro e una raccolta complessiva di oltre 5 miliardi di euro AIM Italia, ora denominato Euronext Growth Milan, potrà rappresentare il potenziale delle nostre PMI nell’operazione Euronext-Borsa Italiana, fornendo alle aziende un'ulteriore spinta per accelerare il processo di IPO anche grazie all’ampliamento del network di investitori istituzionali europei e internazionali. Proseguirà in tal senso la nostra specializzazione su questo mercato attraverso un ulteriore rafforzamento del centro di ricerca su Euronext Growth Milan, l’Osservatorio PMI, il coverage indipendente con PMI Capital Research, l’advisory a supporto delle operazioni di quotazione. Lo sviluppo futuro di questo MTF, che ha dimostrato tutta la sua validità nella raccolta di capitali per la crescita delle aziende italiane, dipenderà anche dal sostegno che il nostro legislatore vorrà dare alla crescita del mercato dei capitali che in Italia vede le sue più grandi potenzialità nelle oltre 2.000 PMI che secondo i dati di Banca d’Italia risultano quotabili.”

La divisione interna Research, in cui gli analisti finanziari elaborano studi e ricerche indipendenti sulle società Small e Mid Cap quotate integrando nelle loro valutazioni anche criteri ESG, sarà trasformata in PMI Capital Research e all’interno di PMICapital.it, la prima piattaforma digitale dedicata alle società del mercato Euronext Growth Milan sarà dedicata un'area riservata rivolta a investitori istituzionali e professionali, market maker e industry influencer. PMI Capital diventerà così l’HUB verticale di riferimento anche per gli analisti di capital market small cap con multipli dell'intero mercato, dati finanziari, analisi, performance e informazioni su tutte le società quotate per consentire decisioni di investimento informate.

Anche AIMnews.it specializzata nell’informazione economico-finanziaria sul listino AIM, da oggi cambia la propria denominazione in PMInews.it principale fornitore nazionale di contenuti per le piattaforme di trading online e investitori in Italia per il mercato Euronext Growth Milan. L’obiettivo della testata resta quello di mantenere aggiornati gli investitori istituzionali e retail sul mercato Euronext Growth Milan attraverso news, analisi, approfondimenti e interviste ai protagonisti del mercato. All’interno della testata PMInews.it sarà inoltre integrata la PMI Morning Note, l’aggiornamento quotidiano per Investitori Istituzionali, investitori retail e stampa economico-finanziaria che riassume tutte le principali price sensitive delle singole società quotate.

L’Osservatorio AIM, centro specializzato di ricerca finanziaria fondato nel 2014, curato dall’ufficio studi di IR Top Consulting, punto di riferimento indipendente per le imprese e gli operatori finanziari di mercato, sarà rinominato Osservatorio PMI Equity Capital Markets. Gli obiettivi dell’Osservatorio:

· ridurre l’equity gap, diffondendo la conoscenza sui vantaggi della quotazione;

· monitorare i trend del mercato e fornire una visione d’insieme dell’operatività delle aziende con approfondimenti sulle dinamiche settoriali;

· stimolare la cultura degli Equity Capital Markets attraverso riflessioni e dibattiti tra società quotate e investitori sulle tematiche di mercato azionario e trend di sviluppo;

· contribuire a identificare le best practice di informativa finanziaria per la corretta ed efficace rappresentazione delle Equity Story verso gli investitori;

· creare un network di relazioni costruttive tra PMI, Istituzioni, Media e operatori del Mercato finanziario condividendo opinioni, suggerimenti e stimoli allo sviluppo del mercato presso la comunità finanziaria italiana e internazionale.

Al 25 ottobre 2021, il numero totale di società è pari a 155, la capitalizzazione complessiva del mercato è di 10 miliardi di Euro. Nel 2021 sono approdate sul mercato Euronext Growth Milan 24 società, di cui 22 IPO e 2 SPAC, con una raccolta complessiva in IPO di 588 milioni di Euro e un flottante medio del 29%. Le nuove IPO hanno registrato una domanda superiore all’offerta, con una media di 4x. La performance media da IPO è pari a +70%, mentre il FTSE Italia Growth nel 2021 YTD ha registrato un +55% sovraperformando tutti gli indici del mercato MTA.

Il mercato Euronext Growth Milan ha registrato un notevole sviluppo a partire dal 2016, per effetto delle nuove quotazioni, con il record registrato nel 2019 (31 nuove IPO e 4 ammissioni); in oltre 11 anni sono approdate più di 200 società (inclusi passaggi su MTA e delisting) e negli ultimi 5 anni è aumentata la dimensione del mercato del +101% in termini di numero di società e del +244% in termini di capitalizzazione.

IR Top Consulting supporta le PMI italiane nel proprio percorso di accesso alla Borsa attraverso la verifica dei requisiti sulla quotabilità della società, la valutazione sulla sostenibilità del piano industriale, nella strutturazione dell’operazione e nel coordinamento dell’intero processo di IPO. Con un know how esclusivo sui capital growth markets, IR Top Consulting affianca le società quotate nel post listing con servizi finanziari di IR Advisory, Coverage indipendente e ESG Advisory.