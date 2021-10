Azimut: l’educazione finanziaria per i più piccoli

Azimut, aderisce al Mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal Edufin, il Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il progetto “Piggy e il viaggio del risparmio” rivolto alle scuole primarie e presente nel calendario degli eventi nazionali #OttobreEdufin2021.

Il 27 e 28 ottobre verranno sviluppati laboratori didattici in presenza all’interno di alcune scuole primarie, in cui verrà narrata la storia di Piggy, il maialino esploratore che durante i suoi viaggi in giro per il mondo si impegna per risolvere una serie di enigmi sul tema del risparmio. Ogni risposta corretta consentirà a Piggy di guadagnare un soldino, che potrà essere speso o risparmiato. La scelta consapevole del risparmio consentirà al maialino esploratore di raggiungere il suo obiettivo, ovvero acquistare il decifratore automatico di enigmi.

La narrazione sarà supportata dal gioco interattivo del «Cruci-risparmio», cruciverba realizzato con le parole chiave rivenienti dalla risoluzione degli enigmi che porteranno i bambini a riflettere e a comprendere i primi concetti di educazione finanziaria attraverso la dimensione ludica, indispensabile in questa fase di sviluppo.

L’iniziativa è stata promossa dal Comitato di Sostenibilità di Azimut Holding e realizzata dai membri di “Azione -Azimut per le Comunità”, guidati da Monica Liverani, Amministratore Delegato di Azimut Capital Management - Area 4 e Chief Sustainability Officer di Azimut Holding. Ancora una volta “Azione – Azimut per le comunità”, organizzazione stabile sul territorio, finalizzata allo sviluppo di progetti di responsabilità sociale, accoglie le esigenze delle comunità locali e si fa promotrice di iniziative per lo sviluppo della cultura e dell’educazione finanziaria.

Nel progetto saranno coinvolte alcune scuole primarie nelle province di Piacenza, Modena, Bologna, Imola e Rimini: in aula, a condurre l’attività, saranno i consulenti finanziari junior del Team “Giovani Talenti”, giovani professionisti, che avranno il compito di fornire agli studenti i primi concetti chiave relativi all’utilizzo delle risorse finanziarie per costruire e progettare il loro futuro.

Monica Liverani, Amministratore Delegato di Azimut Capital Management - Area 4 e Chief Sustainability Officer di Azimut Holding commenta: “Per incidere positivamente nell’alfabetizzazione finanziaria di un Paese come l’Italia, che si conferma ancora agli ultimi posti tra i Paesi Ocse quanto a conoscenza di concetti base di natura finanziaria, pensiamo sia necessario guardare lontano: al momento in cui l’individuo costruisce attivamente il suo percorso di apprendimento, in cui si pongono le basi per i comportamenti futuri, concorrendo a formare il cittadino di domani. Con questo spirito è nato il nostro progetto che è stato subito accolto con entusiasmo dalle scuole e che speriamo possa contribuire a formare risparmiatori consapevoli di domani”.