BlackRock, cresce la gamma di Etf allineati agli obiettivi per il clima

La crescente domanda da parte degli investitori mirata a sostenere il processo di integrazione delle considerazioni sul clima all'interno dei portafogli di investimento sta guidando un'evoluzione negli investimenti sostenibili. BlackRock, impegnata a fornire ai clienti opzioni d'investimento per sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, annuncia oggi che, a seguito della review semi-annuale dell’indice da parte di MSCI e con effetto dal 1° dicembre 2021, la gamma iShares ESG Enhanced UCITS ETF incorporerá un aggiornamento dei suoi benchmark, gli MSCI ESG Enhanced Focus Indices, per soddisfare il requisito Climate Transition Benchmark (CTB) dell'UE e introdurre uno screening di esclusioni più severo, dove saranno escluse anche le armi convenzionali.

Il CTB è un benchmark riconosciuto a livello internazionale, introdotto dall'Unione Europea nell'aprile del 2020, a seguito di una consultazione con il mercato. Il benchmark è allineato all’obiettivo di 1,5º gradi centigradi, richiede una riduzione delle emissioni di carbonio del 30% rispetto all'indice principale e una decarbonizzazione del 7% su base annua del benchmark stesso. I requisiti in materia di intensità di carbonio incorporano per la prima volta le emissioni di carbonio Scope 3. I nuovi screen includono le armi convenzionali mentre, dalla fine di novembre 2022, é prevista l'introduzione di uno screen legato ai danni ambientali. Sussiste anche un aggiornamento dell'attuale screening di esclusione delle sabbie bituminose e uno di petrolio e gas non convenzionali.

Come risultato di questi cambiamenti di benchmark, tutti i sei fondi all'interno della gamma vedranno la loro classificazione, in linea con la normativa SFDR, modificata ad articolo 9, a partire dal 1° dicembre 2021. Inoltre, la gamma sarà anche conforme ai requisiti di un nuovo standard dell’industry della BVI, l'associazione tedesca dei fondi d'investimento, per i prodotti ESG disponibili per la distribuzione in Germania.

Manuela Sperandeo, EMEA Head of Sustainable Indexing di BlackRock, ha dichiarato: "Gli investitori possono contribuire a sostenere una risposta efficace al cambiamento climatico attraverso le loro scelte di portafoglio. Questi miglioramenti alla gamma iShares ESG Enhanced UCITS ETF innalzano lo standard per l'incorporazione delle caratteristiche ambientali negli ETF sostenibili. Per la prima volta, le considerazioni ESG e climatiche, in linea con la normativa UE, sono unite in una gamma di ETF che offre una scelta di esposizioni che coprono l’equity globale”.

"Il nostro obiettivo continua ad essere quello di allineare gli ETF ESG con gli standard emergenti negli investimenti sostenibili e di offrire ai clienti una maggiore scelta nel momento in cui cercano di implementare i loro obiettivi di sostenibilità".

La gamma iShares ESG Enhanced UCITS ETF è prezzata allo stesso TER contenuto dei prodotti non ESG e gli aggiornamenti alla metodologia dell'indice sono stati progettati per mantenere gli obiettivi di tracking error di 75 punti base rispetto al parent index per le esposizioni nei mercati sviluppati (e di 100 punti base per le esposizioni nei mercati emergenti). Queste caratteristiche chiave consentono agli investitori di convertire gli investimenti tradizionali in investimenti sostenibili attraverso la costruzione di portafogli con i building block degli ETF regionali a basso costo, senza compromettere le performance o i budget di tracking error.

Metodologia dell'indice MSCI

La metodologia aggiornata dell'indice conferma l'attuale approccio basato sull'ottimizzazione di MSCI, che massimizza l'esposizione ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), mantenendo le caratteristiche di rischio e rendimento del corrispondente indice di partenza non ESG, ma con l'aggiunta dei requisiti del Climate Transition Benchmark (CTB) dell'UE. Gli screen di esclusione di business esistenti includono armi controverse, armi nucleari, violatori dell'UNGC, tabacco, armi da fuoco civili, carbone termico e sabbie bituminose.

Remy Briand, Head of ESG and Climate di MSCI, ha dichiarato: "L'incorporazione del CTB UE negli indici MSCI ESG Enhanced Focus riflette la domanda degli investitori volta a guidare la transizione verso un mondo a 1,5°C. L'esito di questa consultazione consente a MSCI di continuare a fornire indici ESG e climatici leader nel settore, alcuni dei quali consentono agli investitori di incorporare la decarbonizzazione, insieme alle considerazioni ESG, con uno stretto allineamento al parent index MSCI".

L'approccio di BlackRock agli investimenti sul clima

BlackRock ha identificato tre approcci distinti per gli investimenti sul clima: Ridurre, Dare priorità e Puntare.

I fondi della categoria "Reduce" cercano di limitare l'esposizione di un portafoglio ai maggiori emettitori di carbonio e possono applicare screen severi relativi ai combustibili fossili. Crediamo che questi fondi possano essere utilizzati come ampi elementi di un portafoglio diversificato. I fondi che mirano a "dare priorità" allocano il capitale in base agli impegni e alle azioni di transizione di un'azienda o di un governo, come le societá che riducono la loro dipendenza dai combustibili fossili e fissano obiettivi basati sulla scienza. Questi fondi integrano specificamente i dati climatici nel processo di investimento. Infine, i fondi della categoria "Target" investono in una specifica attività sostenibile o in un progetto che promuove scopi ambientali, come le obbligazioni verdi. La gamma iShares ESG Enhanced UCITS ETF aggiornata si collocherà nell'approccio di investimento sul clima "Prioritise".