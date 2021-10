Janus Henderson rafforza il team di distribuzione per l’Italia

Janus Henderson Investors annuncia un nuovo ingresso nel team della distribuzione retail per l’Italia. Giulia Abbruzzese, che dal 14 ottobre ha assunto il ruolo di Sales Executive, lavorerà da Milano e riporterà a Nicola Tomaiuolo, Senior Sales Manager.

Nell’ambito della sua attività, Abbruzzese contribuirà alla crescita del segmento retail in Italia e si concentrerà in particolare sullo sviluppo delle relazioni con le principali reti di consulenti finanziari e private bankers, nonché sull’incremento della penetrazione del brand Janus Henderson in Italia. Prima di entrare in JHI, Abbruzzese aveva svolto le funzioni di Relationship Manager e Fund Specialist in Anima Sgr. In precedenza aveva lavorato in HSBC Global Asset Management e Mediobanca.

Il team di Janus Henderson in Italia è uno tra i più consolidati in Europa continentale poiché è attivo da oltre vent’anni.

Federico Pons, Country head per l’Italia di Janus Henderson, ha affermato: “L’Italia rappresenta un mercato di importanza strategica per la nostra società e continueremo a investire per ottimizzare e ampliare l’attività di distribuzione. Grazie all’ingresso di Giulia nel team saremo in grado di rafforzare ancora le relazioni esistenti e di svilupparne di nuove, nonché di dare ulteriore slancio alla continua crescita nel segmento retail”.

La nomina di Abbruzzese segue a stretto giro il lancio di due fondi conformi all’articolo 9 in diversi Paesi europei, tra cui l’Italia, allo scopo di soddisfare la crescente domanda di fondi sostenibili da parte degli investitori. A settembre Janus Henderson ha introdotto i fondi Sustainable Future Technologies Fund e US Sustainable Equity Fund, rimarcando la volontà dell’azienda di rispondere alle esigenze della clientela e contribuire alla creazione di un mondo più sostenibile.