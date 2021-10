La finanza del futuro?Digitale ma anche umana

«Anche nell'era digitale saranno le aziende che metteranno al centro il rapporto umano quelle vincenti»: Angelo Lazzari founder di diverse fintech nonché blooger di Humanfintech, è intervenuto dando la sua visione di futuro al “Tavolo Giovani #Fintech”, l'iniziativa di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Fintech District, Banca d’Italia, Milano & Partners, Innexta. In quattro anni il numero di startup nel distretto è raddoppiato (oggi sono 2.851 le start up innovative sul territorio, di cui 2.674 a Milano) e di fatto l'area che gravita intorno al capoluogo lombardo ospita una startup su cinque in Italia. «Il digitale», ha sottolineato Lazzari, «non annulla il rapporto, anzi lo rende più semplice e immediato dato che quello che annulla sono proprio le distanze fisiche».

Nel corso dell'evento organizzato a Palazzo Giureconsulti, si sono alternati una decina di startup, presentando le loro soluzioni innovative per la finanza del futuro: Bflows, Bridge, EasyPol, Exain, Faire Labs, Invenium Legaltech, Likuid, Mopso, Welfin e Findelivery, la fintech azionista (al 100%) didi FinancialDelivery. «YouFinancialEducation vuole essere uno strumento di educazione finanziaria in modo, che ognuno, possa arrivare a scegliere autonomamente il miglior investimento, per un investimento consapevole, come ad esempio per i pirfaidate», ha sottolineato Luca Stellato, nel cda di Fiduciaria Digitale e Business Development Manager di Financial Delivery. «In sostanza si tatta di educazione finanziaria a supporto dell'economia reale». FinDelivery è una società fondata da manager indipendenti che sta sviluppando un ecosistema digitale di servizi finanziari, avvalendoci della sinergia tra diverse società operanti nel settore finanziario e in quello tecnologico.

«La nostra mission», ha spiegato Stellato, «è sviluppare soluzioni finanziarie innovative per offrire ai clienti un modo diverso e più consapevole entrare in relazione con il mercato finanziario. Vogliamo essere il player fintech indipendente di riferimento per risparmiatori e investitori, consulenti finanziari, commercialisti, intermediari finanziari e Pmi». I tre progetti di Findelivery (FD Fiduciaria Digitale, FinancialDelivery e Laltraborsa) in sinergia tra loro costituiscono un vero e proprio ecosistema: Laltraborsa permette di accedere ad un gran numero di informazioni su titoli e strumenti, anche non quotati, si cui investire in modo semplice e sicuro direttamente da smartphone con FD Fiduciaria Digitale grazie alla formazione finanziaria offerta, appunto da FinancialDelivery. Che non a caso è già stata scelta da Walliance, Recrowd, Hetica capital, Vontobel,Alphaevo, Aleph Finance Group, Quadrivio Group, The Bitcoin Fund, Trusters, Bridge Asset, Frontis Npl e altri.