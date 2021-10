Addio Angela Merkel: il bilancio di un'era

16 anni di Angela Merkel. Un nome controverso in grado di suscitare asti o simpatie, amori o livori… certo mai indifferenza. Un nome di quelli forti, monolitici, quasi marmorei. Un nome che, per la generazione di chi oggi a vent’anni, si identifica non solo con la Germania stessa, ma con l’Europa tutta. Non c’è Europa senza Angela Merkel. O almeno, questo è il pensiero che si è insinuato nella mente di chi è cresciuto con questo nome sempre nelle orecchie, costantemente ripetuto tra radio, giornali e Tv. Finisce l’Europa con la fine della Cancelliera? Ci auguriamo di no, ma indubbiamente finisce un’era. E come ogni era che si rispetti, alla sua fine non si può fare a meno di tirare le somme.

Julian Marx, research analyst multi asset di Flossbach von Storch, ha provato a fare un bilancio economico di questi 16 anni di una Cancelliera che, sul suo sito internet, accoglie i visitatori con la frase: “Un’economia forte assicura benessere per tutti”. «Angela Merkel non ha tutti i torti: all’epoca del suo insediamento, a fine 2005, la crescita in Germania era debole. Il paese aveva superato più volte i limiti di disavanzo stabiliti dal trattato di Maastricht. Il rapporto fra debito e prodotto interno lordo (Pil) si attestava al 67% e i livelli di indebitamento sembravano destinati ad aumentare inesorabilmente. Per non parlare del tasso di disoccupazione. Nel frattempo, le economie di altri Stati membri dell’Ue come Spagna e Gran Bretagna erano in piena espansione», dice l’analista.

«Durante le quattro legislature Merkel, a partire dal novembre 2005, l’economia tedesca è cresciuta di circa il 20%, che su base reale annua equivale all’1,2%. Cifra non eclatante guardando alla storia della Repubblica Federale di Germania. Solo il suo predecessore Gerhard Schröder aveva un bilancio peggiore. Tuttavia, i tassi di crescita conseguiti dai vari cancellieri sono poco paragonabili fra loro. Ad esempio, l’era di Konrad Adenauer a partire dal 1949 è trascorsa all’insegna della “ricostruzione”, con livelli di crescita fra i più elevati su scala mondiale, mentre il governo Merkel ha visto scoppiare una crisi dopo l’altra». In effetti, solo nel 2009 e nel 2020 la crescita globale ha subito crolli rispettivamente del 5,7% e 4,9%.

A maggior ragione sorprende la rimonta delle imprese tedesche rispetto al resto dell’Ue. Se nel 2005 un cittadino francese guadagnava in media grossomodo quanto un tedesco, nel 2021 invece quasi il 10% in meno. «Raramente i tassi di crescita aumentano solo per via di fattori politici», commenta l’analista, «ma va detto che la Merkel ha segnato grandi svolte, soprattutto nelle sue prime due legislature: nel 2007 ha ridotto i contributi di disoccupazione, aumentato l’Iva e innalzato l’età pensionabile a 67 anni. Inoltre ha abbassato l’aliquota d’imposta sugli utili aziendali dal 38% al 30%».

Un altro indicatore utile per valutare l’andamento economico è il tasso di disoccupazione, che dal dicembre 2005 all’inizio del 2021 è sceso dall’11% circa a poco più del 4%. Nello stesso periodo, il numero dei lavoratori attivi in Germania è aumentato di oltre sei milioni di persone: crescita che si deve, per circa la metà, a un calo dei disoccupati ascrivibile in parte alle riforme introdotte dal precedente Cancelliere Gerhard Schröder. Ma a crescere è stata anche la quota di lavoratrici, che dal 2005 è salita di oltre 10 punti percentuali superando il 70%, grazie fra l’altro alla massiccia espansione delle strutture per l’assistenza all’infanzia nell’era Merkel.

«Il risparmio privato è dal 2005 perfino cresciuto del ben 76% sfiorando i 7 miliardi di euro a fine 2020, con una crescita intorno al 3,8% l’anno», conclude Marx. «Considerando che più del 90% dell’aumento è imputabile a versamenti di fondi liquidi, si può dire che nei 16 anni dell’era Merkel il benessere della popolazione è effettivamente aumentato».