Career day Anasf, la tappa di Enna: il bello della presenza

Il 26 ottobre si è svolto il Career day Anasf presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” in Sicilia, che ha visto la partecipazione di numerosi studenti, laureandi e laureati, presenti in aula per comprendere le peculiarità della figura e del ruolo dei consulenti finanziari nel mondo del lavoro.

A raccontare agli universitari le prospettive di carriera proposte a un neo consulente e a spiegare cosa significa essere al fianco dei risparmiatori e accompagnarli nelle loro scelte di vita per raggiungere insieme gli obiettivi fissati sono stati Luigi Conte, presidente Anasf, Angelo Cammarata, coordinatore territoriale dell’Associazione in Sicilia, e Nunzio Rinaldi, segretario del Comitato in regione, a cui va un ringraziamento particolare per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento. L’incontro è stato promosso anche grazie alla collaborazione di Fabio Di Giulio, responsabile dell’area formazione per il comitato esecutivo di Anasf, e di Teresa Calabrese, coordinatrice del gruppo di lavoro riconducibile alla stessa area, insieme al professor Vincenzo Fasone, responsabile del corso di laurea in economia e direzione aziendale dell’Università, che ha ospitato l’incontro di orientamento professionale nella sua aula.

“È stato emozionante tornare in un auditorium e ritrovarmi a stretto contatto con gli studenti dopo mesi di incontri organizzati prevalentemente online”, ha commentato il presidente Conte. “La platea era attenta e dinamica, i ragazzi hanno posto domande durante tutto l’incontro e si è percepito il loro interesse verso la professione di consulente finanziario, sintomo che hanno colto il valore di questa attività e il ruolo strategico che la categoria gioca nel tessuto economico e sociale nazionale”, ha concluso Conte.

L’impegno dell’Associazione su questo fronte continuerà nei prossimi mesi con i Career day, organizzati per incentivare l’ingresso di nuove leve nel settore del risparmio e colmare quel gap generazionale che si è venuto a creare nell’industria.