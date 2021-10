L'Ocf sospende un consulente finanziario

F. A. è stato sospeso per quattro mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Deutsche Bank. Si legge tra l’altro nella delibera che “nel caso di specie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall’Albo in ragione non solo del coinvolgimento di soli due clienti appartenenti ad un unico nucleo familiare, ma anche dell’importo particolarmente limitato delle somme oggetto di temporanea acquisizione”.