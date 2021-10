Mercati e crisi energetica: come muoversi?

I prezzi dell’energia aumentano, l’inflazione pure. Ma non sembra essere un grosso problema per le banche centrali, che continuano con la narrazione dell’inflazione temporanea. «Per la politica monetaria, superare il crollo dell’occupazione e dell’attività economica causato dalla pandemia da coronavirus rappresenta in questo momento la priorità», afferma Volker Schmidt, senior portfolio manager presso Ethenea (nella foto sotto). «Pertanto al momento, gli alti costi dell’energia dovrebbero incidere limitatamente nelle decisioni delle banche centrali relative ai tassi d’interesse. L'inflazione e l'andamento dei tassi d'interesse delle banche centrali sono inoltre solo un fattore tra i tanti di cui tener conto nel determinare l'andamento dei rendimenti delle obbligazioni a lungo termine». Un aumento dei tassi d'interesse a lungo termine, ad esempio per i Treasury americani a dieci anni o i Bund tedeschi, è tuttora limitato grazie ai programmi di acquisto di asset delle banche centrali.

«In generale, sia i consumatori che le aziende la cui produzione dipende fortemente dall'uso di energia, hanno una protezione almeno temporanea contro l'aumento dei prezzi, perché hanno stipulato contratti a lungo termine o di copertura», spiega Schmidt. «Il fattore decisivo per loro sarà la durata dei sovraccosti dell'energia, perché a un certo punto anche il contratto più duraturo scadrà».

Tuttavia, continua, ci sono evidenti differenze a livello di paese: «In Italia, Grecia e Francia, i consumatori ricevono già il sostegno del governo. La Spagna ha fissato i prezzi dell'energia per l'energia idroelettrica e nucleare prodotta a livello nazionale, ha sospeso le tasse sull'energia e quindi ha frenato l'aumento dei prezzi attraverso la regolamentazione del governo». Nel Regno Unito la situazione è invece drammatica. Il produttore di fertilizzanti Cf Industries ha chiuso i suoi impianti in Uk a causa della crisi energetica. Ma, visto che un sottoprodotto della produzione di fertilizzanti è il CO2, essenziale per la conservazione degli alimenti, il governo è intervenuto e ha convinto Cf a riprendere la produzione.

«Al momento è difficile tenere traccia di quali aziende stiano beneficiando degli sviluppi e quali stiano soffrendo», dice Schmidt. «Per i fornitori di energia in particolare, la situazione è complicata: da un lato, le società di servizi vogliono offrire ai loro clienti i prezzi più bassi possibili e competitivi, il che depone a favore dei contratti a breve termine tra le società di servizi e i produttori di elettricità quando i prezzi sono bassi. D'altra parte, i contratti a lungo termine con i produttori sono importanti per le utility per fare calcoli affidabili. Ma se un utility è rimasta legata ad un livello di prezzo troppo alto per troppo tempo, sarà superata dai concorrenti che hanno effettuato coperture a breve termine in caso di un calo dei prezzi».

L'esempio del fornitore di energia britannico Green mostra perché è importante analizzare a fondo le singole aziende quando si investe. «Green ha chiuso a causa dei regolamenti in essere, che stabiliscono che i contratti con i clienti non possono essere adattati alle attuali situazioni di mercato. Il costo di acquisto del gas è ben al di sopra del prezzo che l'azienda è autorizzata a praticare ai suoi clienti finali» spiega l’esperto. «Anche se Green non è rappresentata sul mercato dei capitali né con azioni né con obbligazioni, questa è una chiara dimostrazione del fatto che un'analisi fondamentale caso per caso, così come la comprensione dei meccanismi di prezzo più importanti, è particolarmente significativa quando si tratta di società più piccole». Almeno altri sei fornitori di energia nel Regno Unito sono infatti falliti nel solo mese di settembre, perché i fornitori non sono anche i produttori di energia.

«In sintesi, allo stato attuale, le obbligazioni emesse dalle società del settore energetico difficilmente rappresentano un investimento interessante», dice Schmidt. «I proprietari di reti elettriche o di gas, per esempio, oggi non pagano premi di rischio interessanti. Gli investitori li considerano giustamente a basso rischio perché il loro modello di business è scarsamente dipendente dalle variazioni dei prezzi dell'energia e solitamente sono in parte di proprietà dello Stato». Il rischio principale è la perdita potenziale di uno o più clienti. «I chiari vincitori dell'attuale crisi energetica sono le società di estrazione del gas e del petrolio così come i produttori di elettricità pura, compresi i produttori di elettricità a carbone, che sono legittimamente criticati per motivi di sostenibilità se hanno dei depositi di carbone di proprietà. In Germania, questo vale solo per i produttori di elettricità a base di lignite; il carbone fossile non viene più estratto da tempo, ma viene invece importato. Al momento, per i consumatori e per le aziende che consumano energia, la sicurezza dell'approvvigionamento è prioritaria rispetto alla sostenibilità. Lo dimostra anche il fatto che l'elettricità da carbone in Germania ha sostituito le energie rinnovabili come fonte energetica più importante durante la prima metà del 2021», conclude l’esperto.