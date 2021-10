Arsenale Sgr: acquisito a Los Angeles un campus di 5mila mq

Arsenale Sgr ha chiuso una nuova operazione attraverso il Fondo AREUS I (Arsenale Real Estate United States I), fondo immobiliare chiuso e riservato. La SGR guidata da Marco Stevanato e Massimiliano Rossi ha acquisito un campus di 5.000mq, composto da sei immobili, specificatamente destinati ad operatori nel settore media e intrattenimento (produzione e post-produzione). L’asset è situato a Burbank, nella contea di Los Angeles, a poche miglia a nord est di Hollywood, in un’area definita “Media Capital of the World” per l’altissima concentrazione di aziende che svolgono attività di creazione di contenuti media ed entertainment. Tra queste Warner Bros., The Walt Disney Company, Nickelodeon Animation Studios, Cartoon Network e DreamWorks solo per citare qualche esempio. Grazie a questo nuovo investimento, Arsenale Sgr ha allocato capitali in cinque importanti progetti value-add, per un valore complessivo di 70 Mln di dollari ed è ormai presente in tutte le aree geografiche target, ovvero le aree urbane di Boston, San Diego, San Francisco e Los Angeles.

“Quest’ultima operazione conferma la coerenza della nostra strategia di investimento: investire in asset dedicati ai settori trainanti dell’economia americana. Siamo già ora, a distanza di 16 mesi dall’avvio del fondo, investiti per quasi il 45% della raccolta in asset fortemente dedicati a LifeScience, Media/Entertainment e Technology. Ci focalizziamo su tali settori per crescita e trend secolari. Il settore media, cui è dedicato il campus acquisito a Burbank, ha subito negli ultimi anni un’importante trasformazione soprattutto nella modalità di fruizione. La domanda di spazi adeguati a produzione e post-produzione è dunque cresciuta e cambiata nella tipologia di asset ricercati. Ed è lì che interveniamo con il nostro team per trasformare prodotti fuori mercato in asset adeguati ai nuovi utilizzi” – ha commentato Massimiliano Rossi, AD di Arsenale.