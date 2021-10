Euro digitale, Italia in prima linea

Nuovo passo avanti verso l’Euro digitale. Secondo quanto riporta la newsletter dell'Abi, la Banca Centrale Europea ha nominato i membri del Market Advisory Group, la task force di esperti che aiuterà l’Eurosistema nella fase di indagine del progetto.

Nutrita la componente italiana. Oltre al presidente, Fabio Panetta (nella foto), membro del consiglio di amministrazione della Bce, sono presenti Silvia Attanasio, responsabile Innovazione dell’Associazione Bancaria Italiana, Roberto Catanzaro, chief strategy and transformation officer di Nexi, Alessandro De Cristofaro, direttore strategia innovazione digitale di Crif, Stefano Favale, responsabile global transaction banking di Intesa Sanpaolo.

La task force è composta da 30 professionisti senior di comprovata esperienza e un’ampia conoscenza del mercato dei pagamenti al dettaglio dell’area euro, scelti dal Comitato di selezione. Agiranno a titolo personale, consigliando l'Eurosistema sulla progettazione e distribuzione dell’Euro digitale e sul valore che potrebbe apportare a tutti gli operatori dell’ecosistema dei pagamenti. Al gruppo parteciperanno anche un rappresentante della Commissione europea e rappresentanti delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema.

"Sono lieto che molti esperti di alta qualità del settore privato siano disposti a contribuire al progetto dell'euro digitale", ha affermato afferma il presidente Fabio Panetta. "La loro esperienza faciliterà l'integrazione delle opinioni di potenziali utenti e distributori su un euro digitale durante la fase di indagine".

I lavori prevedono consultazioni scritte, mentre le riunioni si terranno almeno una volta a trimestre, a partire da novembre 2021. Le questioni individuate – spiega la Bce in una nota - saranno inoltre prese in considerazione nell'ambito del forum istituito dall'Eurosistema per il dialogo istituzionale sui pagamenti al dettaglio, l'Euro Retail Payments Board (ERPB). Inoltre, l'Eurosistema interagirà con il pubblico e gli esercenti attraverso sondaggi dedicati (per esempio focus group) e continuerà a tenere seminari tecnici con l'industria.

Di seguito tutti i membri del Digital Euro Market Advisory Group: Aleksander Kurtevski, managing director, Bankart; Alessandro De Cristofaro, director digital innovation Strategy, Crif; Antonio Macías Vecino, head of payments discipline, BBVA; Axel Schaefer, payment regulation and innovation specialist, Ingka Group (IKEA); Cristian Cengher, product owner cross border payments, Erste Group Bank AG; Cyril Vignet, project manager Iinnovation, Banque Populaire Caisse d'Epargne; Diederik Bruggink, head of payments and innovation, European Savings and Retail Banking Group; Etienne Goosse, director general, European Payments Council; Fanny Solano, director digital and retail regulation, transparency and implementation, CaixaBank; Fernando Rodríguez Ferrer, head of business development, Bizum; Gerard Hartsink, chairman, ICC DSI Industry Advisory Board; Inga Mullins, ceo, Fluency; Jens Holeczek, head of digital payment unit, National Association of German Cooperative Banks; Jochen Siegert, managing director, Global Head of Asset Platforms, Deutsche Bank AG; Nicolas Kozakiewicz, chief innovation officer, Worldline; Nilixa Devlukia, ceo, Payments Solved; Nils Beier, managing director, Accenture Strategy & Consulting; Paul Le Manh, advisor to ceo, EPI Interim Company; Piet Mallekoote, former ceo, Dutch Payments Association; Régis Folbaum, head of payments, La Banque Postale; Roberto Catanzaro, chief strategy and transformation officer, Nexi Group; Ruth McCarthy, managing director, Fexco Corporate Payments; Sean Mullaney, head of payment engineering, Emea Payments, Stripe; Silvia Attanasio, head of innovation, Associazione Bancaria Italiana; Sofia Lindh Possne, senior advisor, Group Regulatory Affairs, Swedbank; Stefano Favale, head of global transaction banking, Intesa Sanpaolo; Teresa Mesquita, chief marketing and product oficer, SIBS Forward Payment Solutions; Valdis Bergs, chairman of the board, Mobilly sia; Ville Sointu, head of emerging technologies, Nordea; Yves Blavet, open banking director, Société Générale.