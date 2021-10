L'Ocf sospende un consulente finanziario

M. P. è stato sospeso per tre mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Si legge tra l’altro nella delibera che “la trasmissione di documentazione recante informazioni non rispondenti al vero, seppur con modalità dolosamente reiterate e per importi di considerevole entità, risulta essere stata posta in essere, per quanto emerge in atti, nei confronti di un solo cliente, in un breve arco temporale”.