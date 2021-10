Occhi puntati sulla Cop26: cresce l’interesse dei gestori patrimoniali

Sono tutti in trepidante attesa per la Cop26 a Glasgow, che dovrebbe portare ad accordi significativi tra i governi per contrastare il cambiamento climatico. La salvaguardia del pianeta è diventata ormai una tematica imprescindibile, che nessun settore – sia esso politico, economico o sociale – può permettersi di trascurare. Neanche la finanza.

Secondo l’analisi fatta da Natural language processing (Nlp) su oltre 10.000 pubblicazioni sull'investimento responsabile, il clima è balzato all'ordine del giorno anche per i 500 maggiori gestori patrimoniali del mondo, con il doppio delle pubblicazioni sull'investimento responsabile e 150.000 paragrafi che discutono argomenti Esg. Allo stesso tempo, la ricerca di Nn Ip mostra come, con l'inizio della COP26, quasi un quarto dei maggiori asset manager abbia fissato obiettivi di emissioni nette zero per i propri investimenti.

«Gli asset manager hanno grandi aspettative per l'esito della conferenza sui cambiamenti climatici di Glasgow», commenta Sebastiaan Reinders, head of investment science di Nn Ip commenta. «I 150.000 paragrafi contengono opinioni diverse ma ottimistiche sui risultati reali attesi dalla Cop26. La ricerca mostra che gli investitori professionali si aspettano che questa volta vengano raggiunti accordi coordinati, significativi e fattibili sulla politica climatica".

Gli obiettivi sono ambiziosi. Gli asset manager hanno menzionato le emissioni di CO2 nel 33% delle loro pubblicazioni Esg quest'anno, rispetto al 6% del 2016. Secondo l'analisi dei testi, si concentrano per lo più sulla definizione di obiettivi a medio termine per la proporzione dei loro investimenti da gestire in linea con una politica netta zero. Spesso citano il 2025 e il 2030 come date obiettivo. «La maggior parte dei gestori dicono che stanno lavorando su obiettivi net zero più dettagliati per i loro investimenti», continua Reinders. «La ricerca ha trovato molteplici menzioni di "roadmap" e "framework" per le emissioni nette zero nelle loro pubblicazioni. Combinare gli obiettivi climatici e i piani di recupero post-Covid è spesso citato come un'opportunità per "costruire di nuovo meglio". Si aspettano un quadro migliore per l'assistenza finanziaria e tecnica per aiutare i paesi a basso reddito a contribuire agli obiettivi climatici».

Secondo l'analisi delle pubblicazioni dei gestori patrimoniali, non solo gli asset manager si aspettano di diventare più precisi nel modo in cui contribuiscono a un mondo ad emissioni nette zero, ma anche i paesi dovranno diventare più dettagliati nel modo in cui pianificano di raggiungere la neutralità di carbonio. Le tabelle di marcia per settore o industria con chiari obiettivi (provvisori) sono modi comunemente citati per raggiungere questo obiettivo.

Crescono pure i titoli verdi. «Un'offerta crescente di nuovi titoli green può far scendere il prezzo dei titoli simili esistenti, come le obbligazioni verdi e le azioni a impatto. Tuttavia, i gestori prevedono che la nuova offerta sarà assorbita dall'aumento della domanda complessiva, dal momento che aumenta l'attenzione sul cambiamento climatico», continua l’esperto.

Nn Ip attualmente prevede che l'emissione di green bond salirà del 25% nel 2022 a circa 500 miliardi di euro, e il totale potrebbe essere ancora più alto a seconda di quanto velocemente l'Ue cercherà di emettere più obbligazioni verdi. Anche le obbligazioni sociali e di sostenibilità dovrebbero vedere un aumento significativo delle emissioni l'anno prossimo.

Fonte: Indagine di Nn Ip su oltre 10.000 pubblicazioni di asset manager legate all'Esg.

È evidente che la Cop26 ha creato un cambiamento nel sentiment degli asset manager, che hanno già iniziato ad annunciare obiettivi di emissioni nette zero. Gli investitori sono anche sempre più concentrati sulla valutazione dei loro portafogli da una prospettiva di rischio climatico. «Un risultato della Cop26 potrebbe benissimo essere uno spostamento permanente del sentiment verso i settori ad alta intensità di gas serra», commenta Reinders.

Adrie Heinsbroek, chief sustainability officer di Nn Ip, commenta così il crescente interesse degli investitori per la conferenza di Glasgow: «Speriamo che la Cop26 porti a nuovi impegni sugli obiettivi finanziari sul clima, ambizioni più elevate da parte delle principali economie in linea con l'accordo di Parigi e contributi più forti dai paesi che sono rimasti indietro. Qualunque sia il risultato, resteremo fermi nei nostri impegni sul clima e continueremo a collaborare con altri partecipanti al mercato. Abbiamo un ruolo chiave nel finanziare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e nel combattere il riscaldamento globale. Annunceremo a breve quanto dei nostri asset in gestione sarà allineato all'obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 come parte della Net Zero Asset Manager Initiative».