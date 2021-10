Societe Generale: nuovi Recovery Bonus Cap sui titoli azionari

Undici nuovi Recovery Bonus Cap sbarcano sul SeDeX di Borsa Italiana. Così Societe Generale ha scelto di ampliare la propria gamma di Bonus Certificate. I nuovi strumenti consentono di prendere un’esposizione su titoli azionari come Atlantia, Banco Bpm, Enel, Ferrari, Intesa Sanpaolo, Saipem, Stellantis, STMicroelectronics, Telecom Italia, Unicredit e Eni, permettendo di investire su una scadenza di 8 mesi circa (23 giugno 2022).

I certificati sono - secondo la classificazione Acepi - a capitale condizionatamente protetto, e consentono di beneficiare della struttura tipica dei Bonus Cap Certificate, ma con un prezzo di emissione inferiore a 100 euro (da qui il nome “Recovery”) ed un rimborso massimo a scadenza pari a 100 euro lordi.

La barriera è di tipo americano e continua, ossia osservata con riferimento a qualsiasi prezzo del sottostante rilevato durante il Periodo di osservazione, che va dalla data di emissione dei prodotti sino alla data di Valutazione finale del 16 giugno 2022 (inclusa).

Gli scenari di rimborso previsti da questi certificati sono due: nel caso in cui, in ciascun giorno di negoziazione durante il Periodo di Osservazione, il prezzo del sottostante non sia mai stato uguale o inferiore alla barriera, verrà corrisposto un importo lordo predefinito pari a 100 euro per certificato. Viceversa, qualora il valore del sottostante rilevato durante il Periodo di Osservazione sia stato almeno una volta uguale o inferiore alla barriera, verrà corrisposto un importo lordo pari alla performance del sottostante moltiplicata per l’importo di calcolo, fino ad un valore massimo di rimborso pari a 100 euro lordi. Scenario però in cui è possibile incorrere in una perdita parziale o totale del capitale investito.