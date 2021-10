Usa: i consumatori continuano a fidarsi

L’attuale momentum economico non è dei migliori. Le materie prime scarseggiano, i prezzi continuano a salire, la domanda aumenta grazie alla ripresa post pandemica e l’offerta fatica a soddisfarla a causa delle strozzature della catena di distribuzione. Ovviamente, l’inflazione sale, e negli Stati Uniti – i cui mercati incidono profondamente su quelli globali – il livello di inflazione generale è del 4,5%, mentre quella core si è attestata sopra il 4,0% e non sembra più diminuire.

Eppure, nonostante i timori degli investitori siano tangibili, la percezione dei consumatori sembra non vedere uno scenario tanto cupo. «La fiducia dei consumatori ha avuto un risultato decisamente migliore rispetto alle attese», commenta Matt Peron, direttore della ricerca di Janus Henderson Investors, «a testimonianza che l'economia, e soprattutto la sua percezione, rimane solida. Questo supporta le argomentazioni spesso utilizzate dai dirigenti aziendali secondo cui la domanda dei consumatori non è la causa del rallentamento dell'economia come da recenti interpretazioni».

Sembrerebbe quindi che la ripresa post-Covid e il conseguente aumento della domanda, non siano fattori preoccupanti. Il che avallerebbe la tesi delle Banche centrali, che parlano di inflazione transitoria destinata a migliorare man mano che il picco di crescita economica andrà ad assestarsi. «Confermiamo il nostro scenario base secondo cui siamo ancora all'inizio del ciclo economico, con una buona crescita dei profitti prevista per i prossimi anni» conclude Peron. «Tuttavia, l'inflazione rimane un rischio elevato da tenere d'occhio». Insomma, la tempesta all’orizzonte non è così nera come sembra… ma sempre meglio portare l’ombrello.