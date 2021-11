Crisi energetica e materie prime: come gravano sui mercati?

Stando agli ultimi due mesi, sembra che l’azionario dei Paesi emergenti abbia tenuto meglio dei mercati azionari sviluppati. Il dollaro Usa potrebbe aver visto il suo picco, e in Cina il rallentamento congiunturale dovrebbe aver toccato il fondo. È questo l’inizio di una sovra performance un po’ più sostenibile dei mercati emergenti? «Naturalmente non possiamo prevederlo con certezza, ma le probabilità non sono poi così scarse», commenta il team Cee & Global emerging markets di Raiffeisen Capital Management.

«Nelle ultime settimane i flussi di investimento da parte degli investitori internazionali nelle azioni dei Paesi emergenti sono continuati, mentre le obbligazioni hanno registrato dei deflussi. Questi ultimi sono dovuti probabilmente al rialzo dei rendimenti obbligazionari Usa e alla crescente convinzione di molti operatori di mercato che l’inflazione degli ultimi mesi potrebbe essere meno breve di quanto stiano ancora prevedendo al momento le grandi banche centrali».

In un contesto tale, non va dimenticato che il recente aumento dei prezzi del petrolio, del gas e del carbone potrebbe comportare numerosi effetti a cascata. Già ora, per esempio, si può osservare un forte aumento dei prezzi dei fertilizzanti in conseguenza di maggiori costi dell’energia o di interruzioni della produzione dovute alla scarsità di energia. Questo potrebbe a sua volta spingere in alto i prezzi di molti prodotti alimentari, già aumentati nettamente negli ultimi mesi. «Storicamente, i prezzi degli alimentari diventano critici non appena il loro costo supera circa un terzo del reddito disponibile della popolazione», spiega il team. «Allora si rischiano turbolenze politiche (interne). Per ora solo alcuni paesi si trovano in questa situazione, ma lo scenario è ancora incerto e va monitorato con attenzione».

Il rialzo dei prezzi delle materie prime è dunque un problema, ed è curioso che siano proprio le stesse società produttrici, specialmente nei mercati emergenti, a sostenere che quest’impennata sai destinata a finire presto. «Una notevole parte dell’aumento dei prezzi di molte commodity dovrebbe dipendere da squilibri temporanei di domanda e offerta, compresi i fenomeni meteorologici e i problemi nelle catene di approvvigionamento. D’altra parte, la promozione accelerata a livello globale delle energie rinnovabili, dei veicoli elettrici e dei diversi grandi progetti infrastrutturali dovrebbe fornire un’ulteriore spinta alla domanda».

Nel mentre, gli investimenti in nuovi progetti legati alle materie prime e le infrastrutture necessarie a realizzarli sono tendenzialmente diminuiti negli ultimi dieci anni. Definiti come progetti “insostenibili” o “sporchi”, vengono sempre meno finanziati dalle banche e dai mercati finanziari e/o bloccati sul fronte politico. Questo rende difficile, o più costoso, ampliare l’offerta o sostituire i depositi già esauriti. «Di conseguenza», conclude il team, «a lungo termine si rischiano deficit di offerta permanenti e prezzi delle materie prime più alti in diversi settori. Questo a sua volta fornisce corrispondente potenziale a lungo termine per le quotazioni di azioni delle società che operano in tali settori, specialmente per quelle che in futuro useranno metodi di produzione e lavorazione più sostenibili per estrarre le materie prime».