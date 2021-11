Secondo la classifica di Fida, da inizio anno in testa ai fondi equity c’è Atomo Made in Italy L Eur, che investe principalmente in un portafoglio di società italiane quotate con una capitalizzazione inferiore ad un miliardo di euro: + 62,49%. Al secondo posto SISF Global Energy EUR C EUR, che cresce del 61%; terza posizione per PIMCO MLP & Energy Infrastructure E Dis $ con + 50,10%.