Esma regola le raccomandazioni d’investimento sui social network

Per garantire una maggiore protezione dei consumatori, lo scorso 28 ottobre l’Esma, autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari dell’Unione europea, ha chiarito in una dichiarazione che le informazioni - diffuse da soggetti interni o esterni all’Unione - con cui si propongono decisioni di investimento su strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) destinati al pubblico e scambiati in ambito Ue (quale la condivisione di un parere sul prezzo attuale o futuro di una determinata azione) hanno natura di raccomandazioni di investimento ai sensi del diritto Ue.

Natura delle raccomandazioni d’investimento. Per il diritto dell’Unione si tratta di un'informazione che raccomanda o suggerisce, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento destinata ai canali di distribuzione o al pubblico, riguardante uno o più strumenti finanziari o emittenti, incluso qualsiasi parere sul valore o sul prezzo attuale o futuro di tali strumenti. Può essere diffusa mediante rapporti di analisti, articoli, media tradizionali o anche attraverso i social network.

Destinatari delle raccomandazioni d’investimento. Chiunque raccomandi investimenti in qualsiasi modo o forma, attraverso qualsiasi piattaforma e chiunque assuma decisioni d’investimento sulla base delle raccomandazioni fatte su qualsiasi piattaforma, inclusi i social media.

Protezione dei consumatori. Le raccomandazioni d’investimento devono essere formulate in modo specifico e trasparente per non indurre in errore gli investitori che, prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, devono essere posti in grado di conoscere e valutare la credibilità della raccomandazione, la sua obiettività, gli interessi di coloro che formulano raccomandazioni. Le opinioni contenute in raccomandazioni d’investimento non devono arrecare danni ai risparmiatori.

Elaborazione delle raccomandazioni d’investimento. Le raccomandazioni d’investimento sono generalmente formulate da soggetti quali società, banche, broker o analisti finanziari. Questa platea deve essere necessariamente allargata fino ad includere soggetti che - sui social network - diffondono con frequenza proposte per strategie d’investimento destinate a raggiungere un pubblico più vasto, presentandosi quali esperti in possesso di competenze finanziarie. In questi casi è richiesta la comunicazione di maggiori informazioni sugli autori della comunicazione/opinione.

Norme sulle raccomandazioni d’investimento. Queste norme sono contenute nel regolamento Ue sugli abusi di mercato e prevedono che coloro che formulano raccomandazioni d’investimento debbano comunicare la loro identità, presentare le raccomandazioni in modo obiettivo e rendere noti tutti i rapporti o circostanze che potrebbero compromettere la loro obiettività. Inoltre gli esperti devono attenersi a norme supplementari.

Rispetto delle norme per la protezione degli investitori. E’ compito delle Autorità di regolazione europee monitorare la condotta, gli ordini e le operazioni degli investitori sul mercato ed investigare, ove necessario. Qualora risulti che la normativa sulle raccomandazioni d’investimento non è stata rispettata, ciò può comprendere sanzioni pecuniarie o altre azioni di vigilanza, inclusa la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.