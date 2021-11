Lgim, Baccani senior business development manager

Legal & General Investment Management (Lgim), uno dei più grandi asset manager al mondo, con un totale di masse gestite (AUM) di 1,55 trilioni di euro, rafforza il team italiano con la nomina di Elena Baccani come nuovo senior business development manager.

Baccani entrerà a far parte del team guidato dal Country Head per l’Italia, Giancarlo Sandrin, con l’obiettivo di consolidare e ampliare il presidio della società sia nel canale dei fund buyers (asset manager e banche private) sia verso le principali reti di distribuzione.

Questa nomina sottolinea l’importante percorso di crescita che Lgim sta portando avanti in Italia e quanto questo mercato sia centrale per la società, che nell’ultimo anno ha consistentemente ampliato la sua offerta e oggi dispone di un’ampia gamma di ETF tematici e fondi attivi, pensati per soddisfare la crescente domanda di diversificazione da parte degli investitori italiani.

Prima di entrare in LGIM, Elena Baccani ha lavorato presso Ninety One (ex Investec AM), in qualità di Sales Manager. Precedentemente è stata presso Aberdeen Asset Management, nell’area marketing and business development - e in Anima Sgr, a stretto contatto con la divisione retail. Elena è laureata presso l’Università Bocconi di Milano in Business Administration, con specializzazione in Marketing.

Commentando la nomina, Giancarlo Sandrin, Country Head per l’Italia di Legal & General Investment Management (LGIM), ha dichiarato:

“Elena porta una profonda esperienza nella gestione delle relazioni con la clientela e siamo entusiasti del contributo che potrà dare al nostro team e ai nostri clienti. La sua nomina permetterà ad LGIM di rispondere in modo in modo ancora più efficace alle necessità della nostra clientela e fornire un servizio puntuale in un mercato fondamentale per il nostro business come quello italiano.”

Steven de Vries, Head of Wholesale & Retail Distribution per l’area EMEA di Legal & General Investment Management (LGIM), ha aggiunto:

“Grazie alla nostra esperienza in ambito fixed income, negli ETF tematici e alla nostra reputazione di asset manager globale attento al tema della responsabilità degli investimenti, LGIM ha sviluppato un vasto presidio dei principali mercati europei; un presidio che abbiamo intenzione di rafforzare e di espandere ulteriormente. Nominando Elena, abbiamo selezionato una figura professionale di alto profilo che vada a supportare in modo appropriato la nostra strategia di crescita in Europa, soprattutto in un mercato chiave come l’Italia.”