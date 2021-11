T. Rowe Price, acquisita Oak Hill Advisors

Oha, un gestore di credito alternativo leader con 53 miliardi di dollari di capitale in gestione, diventerà la piattaforma di mercati privati di T. Rowe Price, piattaforma dei mercati privati. T. Rowe Price e Oha pianificano di aumentare le capacità di credito alternativo a livello globale con la crescita della domanda degli investitori. Oha opererà sotto la guida del suo Ceo e dell'attuale team di gestione.

Secondo i termini della transazione, T. Rowe Price acquisirà il 100% del patrimonio netto di OHA e di alcune altre entità che hanno una proprietà comune per un prezzo di acquisto fino a circa 4,2 miliardi di dollari, con 3,3 miliardi di dollari pagabili alla chiusura, circa il 74% in contanti e il 26% in azioni ordinarie T. Rowe Price, e fino a ulteriori 900 milioni di dollari in contanti al raggiungimento di determinate pietre miliari aziendali a partire dal 2025.

Bill Stromberg, presidente del consiglio di amministrazione di T. Rowe Price e amministratore delegato, ha dichiarato: "Mentre siamo impegnati nella nostra strategia a lungo termine per far crescere il nostro business organicamente, abbiamo anche adottato un approccio deliberato e ponderato per considerare l'aggiunta di nuove capacità attraverso acquisizioni che fanno avanzare la nostra strategia aziendale. OHA soddisfa l'alto livello che abbiamo stabilito per le opportunità inorganiche, e la loro comprovata esperienza nel credito privato ci aiuterà a soddisfare la domanda di credito alternativo dei nostri clienti".

Rob Sharps, presidente di T. Rowe Price, responsabile degli investimenti e chief investment officer del gruppo, ha aggiunto: "OHA e T. Rowe Price condividono culture organizzative che si concentrano sull'eccellenza degli investimenti a lungo termine e sulla fornitura di valore per i clienti e che sono basate su collaborazione, fiducia e integrità. Nel momento in cui mettiamo insieme capacità e distribuzione complementari, possiamo capitalizzare le opportunità di crescita per lo sviluppo di nuovi prodotti che aggiungono valore per i nostri clienti e azionisti. Condividiamo una visione con l'esperto team di gestione di OHA per costruire un business più ampio nei mercati privati, combinando la loro specialità nel credito alternativo con la nostra scala globale".

Glenn August, fondatore e amministratore delegato della OHA, ha dichiarato: "L'unione con T. Rowe Price ci posizionerà meglio per soddisfare le esigenze di investimento in evoluzione dei clienti, così come le esigenze di finanziamento delle aziende e degli sponsor finanziari, mantenendo il nostro record di crescita misurata e ponderata. T. Rowe Price e OHA condividono un approccio coerente, incentrato sull'eccellenza degli investimenti, l'integrità, la cultura collaborativa e la partnership con i clienti, che ci aiuterà a costruire un'organizzazione combinata più forte. Sono grato per il duro lavoro e l'impegno dei membri del nostro team e non vedo l'ora di cogliere le opportunità future".