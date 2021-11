Bank for entrepreneurs: un nuovo responsabile business banking per il Nord Est

Deutsche Bank annuncia l’ingresso di Paolo Bartolini come nuovo responsabile per il Nord Est del Business Banking, la unit della Bank for entrepreneurs dedicata alle PMI e guidata da Mirko Cecchetto. Con oltre 25 anni di esperienza nel Coverage delle large & mid caps italiane, Bartolini proviene dal gruppo BNL BNP Paribas, dove nell’ultimo anno ha ricoperto il ruolo di Head of Industrial Manufacturing per il Mercato Large Corporate. Ha cominciato la sua carriera nella direzione amministrazione, finanza e controllo del gruppo industriale Saurer per poi entrare nel 1996 in BNL dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità partecipando nel 2001 alla creazione del Mercato Large Corporate. Nel 2005 è entrato nel Gruppo Capitalia (poi Unicredit) con il ruolo di Head of Large Corporate di Banca di Roma fino al 2007, anno in cui ha fatto ritorno nel gruppo BNL BNP Paribas ricoprendo ruoli manageriali di responsabilità come Direttore Regionale Corporate, con focus sul territorio del Nord Est, prima come Senior Banker e successivamente come Responsabile del Coverage per i settori industriali e manifatturieri.

Mirko Cecchetto, head of business banking di Deutsche Bank in Italia, ha dichiarato: “L’ingresso di un professionista di elevato standing come Paolo, a cui va il nostro più caloroso benvenuto, rappresenta un primo importante tassello per la crescita del nostro team nel Nord Est, un territorio cruciale per il sistema produttivo italiano, nel quale continueremo a rafforzare la nostra presenza valorizzando al massimo, a beneficio delle tante famiglie imprenditoriali dell’area, l’unicità della piattaforma di prodotti e servizi della Bank for Entrepreneurs”.