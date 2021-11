IG amplia la propria gamma con i Turbo Leva 20

IG Europe è lieta di annunciare che ora i clienti possono negoziare una nuova serie di certificati Turbo con Leva 20 quotati su Spectrum Markets sulle principali azioni europee e statunitensi. L’ampliamento dell’offerta fa seguito al successo riscontrato dal lancio dei primi Turbo24 su azioni a inizio settembre e si propone l’obiettivo di rinnovare costantemente la gamma di certificati per offrire agli investitori ulteriori opportunità di investimento grazie a livelli di leva più elevati.

La nuova famiglia di certificati con Leva 20 comprende 70 società tra le più scambiate a livello mondiale, come ad esempio Intesa, Apple, Tesla, Amazon, Netflix, Alphabet, Nvidia, Facebook, Microsoft, Twitter, Intel Corporation, Uber, LVMH, Alibaba Group Holding Limited. A questa nuova emissione faranno seguito release successive che arricchiranno ulteriormente la gamma di sottostanti azionari.

IG offre accesso al trading nei mercati di Italia, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Olanda e Norvegia. In particolare, i clienti retail possono fare trading a zero commissioni1 su tutte le asset class che compongono l’offerta di IG beneficiando dei vantaggi tipici degli strumenti negoziati in borsa: i certificati Turbo24 offrono infatti la massima trasparenza in termini di quotazioni, permettendo ai clienti di rimanere pienamente informati e di gestire la propria esposizione usufruendo dei benefici derivanti dalla negoziazione su un mercato regolamentato. I clienti detengono anche il pieno controllo dei propri investimenti attraverso l’impostazione dei limiti di esposizione e dei livelli di leva più appropriati per il trading. Sempre con l’obiettivo di offrire ai clienti la massima protezione possibile, IG ha dotato la propria piattaforma della nuova funzione di stop loss per chiudere automaticamente le posizioni in aggiunta al livello di knock-out già integrato.

Inoltre, la piattaforma IG offre la possibilità di effettuare operazioni direttamente dal grafico che indica l’andamento del mercato sottostante, una nuova funzione che permette ai clienti di operare avendo a disposizione tutte le informazioni di mercato necessarie. Infine, è possibile sperimentare la piattaforma completa senza correre rischi grazie a un conto demo gratuito, attraverso cui ogni utente può implementare le proprie strategie di trading e vedere come funziona il prodotto in un ambiente simulato, prima di richiedere un conto live o iniziare a investire.

Fabio De Cillis, Country Manager per l’Italia di IG, ha dichiarato:

“Il crescente interesse per i mercati azionari, e di conseguenza per le soluzioni di investimento in questa tipologia di sottostanti, è confermato dal buon esito del lancio dei primi Turbo24 su azioni a settembre. Questo lancio di certificati con Leva 20 risponde prima di tutto alle richieste dei nostri stessi clienti, che desideravano avere a disposizione livelli di leva più alti, ed è anche funzionale alla nostra volontà di innovare costantemente la nostra piattaforma di offerta sui principali indici, valute, materie prime e titoli azionari a livello globale”.