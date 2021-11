Impact Sim diventa Impact Sgr

Impact Sim è stata autorizzata in data 7 settembre 2021 dalla Banca d’Italia (Provvedimento n° 1275024/21), ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 58/’98 (“TUF”), alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, come Società di gestione del risparmio, nonché alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti.

Per l’effetto, la scrivente Società ha assunto la denominazione di Impact Sgr ed è stata iscritta all’Albo delle Società di gestione del risparmio ex art. 35 TUF - sezione gestori di OICVM al nr. 61 tenuto dalla Banca d’Italia.

Le cariche sociali di Impact Sgr rimarranno immutate rispetto a quelle di Impact Sim: Fausto Artoni manterrà il ruolo di Presidente, Stefano Mach conserverà il suo ruolo di Amministratore Delegato e Gherardo Spinola quello di Chief Investment Officer.

L’amministratore delegato di Impact Sgr, Stefano Mach, dichiara:

“La trasformazione di Impact Sim in Sgr è dettata dall’esigenza di rafforzare ulteriormente la struttura societaria e di perseguire la strategia di crescita aziendale incentrata sullo sviluppo e gestione di prodotti di listed impact investing che rispettino i criteri normativi previsti dall’art. 9 Sfdr.”