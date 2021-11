Deutsche Bank e Green Climate Fund, accordo alla COP26

Deutsche Bank e Green Climate Fund (GCF) hanno sottoscritto oggi un accordo che impegna GCF a contribuire con 80 milioni di dollari come seed e anchor investor di un programma di investimento in energie rinnovabili. Dws, asset manager indipendente di proprietà maggioritaria di Deutsche Bank, sarà l’esecutore, impegnandosi a contribuire con il 3% dell'investimento previsto di 500 milioni di dollari. Il programma sarà implementato nell'Africa sub-sahariana dal team di investimenti sostenibili di Dws. La firma ha avuto luogo durante una cerimonia ufficiale tenutasi alla COP26 di Glasgow, ospitata da Deutsche Bank alla presenza di rappresentanti di tutte e tre le istituzioni.

Il programma di investimento in energia verde è un veicolo di finanza mista riconosciuto dal SFDR9. E‘ orientato ad investimenti in soluzioni energetiche innovative per sostenere la decarbonizzazione della produzione di energia per l'industria e le famiglie nei paesi dell'Africa sub-sahariana che hanno confermato il loro sostegno al programma. Quest’ultimo si concentrerà sui mercati in cui la fornitura di elettricità è inefficiente, eccessivamente costosa e insufficiente a sostenere una rapida crescita economica. Inoltre, sosterrà lo spostamento della produzione di elettricità dalle centrali elettriche centralizzate su larga scala alla produzione decentralizzata di energia rinnovabile più vicina ai punti di consumo.

Questo programma investirà nella produzione di energia rinnovabile, permettendo alle PMI e ai consumatori di accedere a un'energia affidabile ed economicamente accessibile. Sono stati definiti degli obiettivi per monitorare i progressi nel corso del periodo di investimento, per misurare i contributi alla conversione del mercato verso un approvvigionamento energetico neutrale in termini di gas a effetto serra all’interno dei paesi obiettivo.

GCF - elemento chiave dello storico Accordo di Parigi - è il più grande fondo climatico mondo, incaricato di sostenere i paesi in via di sviluppo ad aumentare e realizzare le proprie ambizioni in termini di Contributi Determinati a livello Nazionale (NDC) verso percorsi di sviluppo a basse emissioni e resilienza climatica. Questo programma è stato sviluppato in stretta collaborazione con GCF per riflettere i suoi standards e le sue policy, nonché per massimizzare l'impatto positivo sul clima.

Henry Gonzalez, Director Private Sector Facility di GCF ha così commentato: “Questa firma del Funded Activity Agreement segna l'inizio del primo programma tra GCF e Deutsche Bank, dimostrando l’impegno reciproco nel mobilitare il settore privato per l'azione sul clima. L'energia rinnovabile decentralizzata è una soluzione essenziale nel continente africano per ridurre le emissioni nelle economie rurali in via di sviluppo e per realizzare benefici congiunti economici e sociali. Il GCF è lieto di agire come investitore di riferimento nel programma e guarda nella direzione di una partnership produttiva con Deutsche Bank nel catalizzare investimenti privati per l'azione sul clima.

Andrew Pidden, Head of Sustainable Investments di Dws, ha sottolineato: "Siamo entusiasti di iniziare questa fase operativa della nostra relazione con il GCF. E’ costruita sul nostro track- record di lavoro ventennale con gli investitori del settore pubblico e mostra le competenze negli investimenti ada impatto di Dws. Restiamo impegnati a realizzare gli obiettivi del GCF e ad investire in un mercato in crescita come quello africano, ancora in grado di evitare l'uso di fonti di energia carbon-based come elemento primario per la produzione di energia" - aggiungendo - "Il programma farà leva sull’intera capacità ed l'esperienza del nostro team di investimenti sostenibili per gestire veicoli di blended finance (finanza mista), riconosciuti dall'OCSE come strumenti efficaci per sostenere la transizione verso economie più sostenibili."

Kamran Khan, Head of ESG for Asia Pacific di Deutsche Bank ha concluso: "La finanza mista può avere un impatto catalizzatore sulla crescita sostenibile nei mercati emergenti. Investimenti mirati e commercialmente validi nelle economie in via di sviluppo come l'Africa sub- sahariana richiedono una profonda esperienza settoriale/regionale e competenze di elevato livello mondiale negli investimenti ad impatto. Siamo orgogliosi di giocare un ruolo nel portare il più grande fondo per il clima del mondo a investire nelle energie rinnovabili per creare un futuro più sostenibile per l'Africa sub-sahariana e contribuire alla crescita economica della regione".