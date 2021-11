Cina: come stanno reagendo i settori dopo il crackdown

Incertezza per gli investitori e volatilità sui mercati dopo il crackdown cinese. L’introduzione da parte di Pechino di nuovi regolamenti per le aziende del settore Internet, ha toccato una vasta gamma di temi, dalle pratiche monopolistiche al rischio finanziario degli istituti di credito online, dalla sicurezza dei dati alla protezione dei consumatori. KraneShares è convinto che, nonostante i recenti aggiustamenti delle policy, il governo cinese continuerà a essere impegnato nel perseguire l’obiettivo di lungo termine di supportare sia il proprio mercato dei capitali, sia il settore Internet.

Ad agosto, il principale regolatore del mercato cinese, la China Securities Regulatory Commission (Csrc), ha sottolineato il proprio supporto alle quotazioni negli Stati Uniti, affermando che le aziende cinesi dovrebbero essere libere di quotarsi ovunque vogliano, se rispettano le leggi di entrambe le giurisdizioni. Ha inoltre dichiarato di volersi impegnare a «creare le condizioni per una cooperazione con gli Stati Uniti per quanto riguarda gli audit», rimuovendo un ostacolo significativo per le aziende cinesi che vogliono continuare a quotarsi sulle borse americane.

«Crediamo», commentano gli analisti di KraneShares, «che l’ondata di nuove normative abbia già raggiunto il picco, con l’entrata in vigore della legge cinese sulla sicurezza il 1° settembre 2021. Inoltre, secondo il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (Miit), 68 aziende del settore Internet – tra cui Baidu, Alibaba, Tencent e iQiyi – hanno già completato l’adeguamento alle nuove regolamentazioni. Ci aspettiamo che a marzo 2022, quando si terrà la riunione finale della sessione quinquennale del 13° Congresso Nazionale del Popolo (Npc) e saranno eletti i funzionari per il 14° Npc, i nuovi regolamenti saranno stati completamente implementati».

La recente volatilità dei titoli Internet cinesi ha creato un punto d'ingresso interessante per gli investitori a lungo termine. Le aziende Internet cinesi attualmente sono scambiate in media a 16 volte gli utili, rispetto alle 34 volte delle aziende Internet statunitensi. «Riteniamo che le valutazioni attuali rappresentino un'opportunità interessante. Continua ad esserci una disparità significativa tra la performance dei prezzi delle azioni da inizio anno e la crescita dei ricavi delle aziende del settore anno su anno», continua il team.

Il settore viaggi ha assistito a venti contrari significativi nel secondo e nel terzo trimestre del 2021, a causa dell'atteggiamento cauto della Cina verso la pandemia e della minaccia di limitazioni ai viaggi a causa della variante Delta. Durante il secondo trimestre in realtà, quando le infezioni da Covid-19 sono scese a livelli pre-pandemici, Trip.com ha registrato un record di prenotazioni nazionali durante le due festività di aprile e maggio. Purtroppo però, la spesa totale è stata inferiore a quella del 2019, dal momento che la Cina vieta ancora i viaggi all'estero. «Prevediamo», dice il team, «un forte rimbalzo per il sottosettore una volta che riprenderanno i viaggi internazionali».

Per quanto riguarda i motori di ricerca invece, il leader del mercato Baidu ha dimostrato che il proprio modello di business è ben attrezzato per fronteggiare il nuovo contesto normativo, e sta trovando nuove opportunità mentre si espande in attività non legate al browser, come l'intelligenza artificiale (Ai) e la guida autonoma. Zhihu, che si è quotata alla Borsa di New York nel marzo 2021, compete con i servizi di core knowledge di Baidu offrendo una piattaforma Q&A che fornisce risposte di esperti alle domande poste dalla community. L'azienda impiega anche un rigoroso processo di verifica per tutte le credenziali presentate dai collaboratori esperti.

«I titoli del settore istruzione dal canto loro, hanno visto considerevoli vendite da quando alle aziende del settore è stato ordinato di ristrutturare i propri modelli di business e, in alcuni casi, di operare come non profit», proseguono gli analisti. «Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica della Cina, più del 20% della spesa annuale delle famiglie nel 2017 è stato destinato alle attività di tutoring dopo scuola. Questo può aiutare a spiegare l'incredibile crescita delle entrate registrata dalle aziende del settore negli ultimi anni, ma anche l’origine del malcontento del governo».

Nell’immobiliare invece, la piattaforma online Beike (Ke Holdings) si sta preparando alla pressione normativa sul settore. I regolatori hanno iniziato a concentrarsi sul real estate con l'obiettivo di migliorare attività come lo sviluppo immobiliare, la vendita e l’affitto di case e i servizi di gestione immobiliare. Beike mantiene previsioni conservative per i prossimi trimestri sulla base di possibili nuove regolamentazioni.

E nell’e-commerce? «Le aziende cinesi hanno continuato a registrare aumenti significativi nel numero di clienti attivi e nelle vendite», spiega il team. «Tencent ha recentemente consolidato la propria presenza nel vasto mercato cinese dell'e-commerce attraverso il lancio di WeStore, un marketplace online che permette alle aziende di offrire una soluzione one-stop-shop senza soluzione di continuità attraverso WeChat».

Per il settore fintech le aziende continuano a registrare una crescita positiva delle entrate. Dopo essere stata bloccata a causa dei requisiti di ristrutturazione, l'Ipo di Ant Group potrebbe potenzialmente tornare di nuovo sul tavolo attraverso una proposta di joint venture con aziende cinesi supportate dal governo. Questa joint venture mira a rendere più facile il controllo normativo e a garantire che Ant Group sia in regola. Tuttavia, Pechino potrebbe avere intenzione di scorporare Alipay da Ant Group e creare un’app separata per l’attività di credito di Alibaba.

Del settore social media e pubblicità, gli analisti dicono: «Tencent ha riportato una crescita delle entrate del +28% su base annua e un utile netto che ha superato le aspettative degli analisti. Le entrate dalla pubblicità sono cresciute del +23% anno su anno, in gran parte guidate dall'espansione dello spazio pubblicitario a disposizione sia per i mini-programmi sia per i WeChat Moments, insieme al consolidamento delle entrate pubblicitarie di Yiche, una nota azienda cinese di auto It acquisita da Tencent nel 2020. La crescita delle entrate a breve termine potrebbe rallentare un po' a causa della regolamentazione sull'istruzione e sulla privacy degli utenti, per poi riprendere la propria crescita. Un altro leader del settore, Bilibili, ha aumentato gli utenti attivi mensili complessivi (Mau) e quelli da mobile rispettivamente del 38% e del 44% anno su anno».

Per le auto e trasporti, Autohome ha riportato discreti utili con ricavi ampiamente in linea con le aspettative degli analisti e del mercato. L'industria automobilistica si è indebolita durante il trimestre, con le vendite di veicoli passeggeri in contrazione del 6% anno su anno a luglio. Nel frattempo, la carenza globale di chip e i costi più elevati delle materie prime hanno portato a tagli del budget pubblicitario. Le principali case automobilistiche in Cina stanno aumentando la produzione di veicoli alimentati a nuove energie e veicoli connessi, dato che la produzione di nuovi veicoli energetici (Nev) è aumentata di 1,3 volte su base annua insieme alle vendite, che sono aumentate di 1,4 volte su base annua nel secondo trimestre. Autohome sta capitalizzando su questi sviluppi avendo iniziato durante il trimestre la cooperazione con più di 20 marchi Nev. L’azienda sta guardando al futuro e ha piani strategici riguardanti non solo i Nev ma anche la digitalizzazione, il mercato delle auto usate e la cooperazione con Ping An Group.

Il settore sanitario continua a vedere sviluppi positivi, guidato da aziende come Ali Health, Jd Health e Ping An Health, poiché i progressi tecnologici cercano di soddisfare la domanda elevata. Jd Health ha rafforzato il suo rapporto con Ucb Cina diventando suo partner esclusivo per la distribuzione di Zyrtec, il farmaco antiallergico di Ucb Cina. Jd ha facilitato questa espansione e distribuzione attraverso le catene di farmacie piccole e medie, sia online che offline, nonché le singole farmacie nei suoi numerosi canali di vendita. Jd Logistics ha anche una "catena del freddo", un metodo di approvvigionamento per prodotti o merci sensibili alla temperatura, che copre oltre 100 città in 12 regioni amministrative a livello provinciale in tutta la Cina.

«Kuaishou Technology, azienda leader nel settore intrattenimento, ha battuto le aspettative degli analisti sulle entrate nel secondo trimestre», conclude il team. «Considerando gli attuali 293,2 milioni di utenti attivi giornalieri (Dau), Kuaishou è fiduciosa di raggiungere il proprio obiettivo di 400 milioni di Dau. Inoltre, in questo trimestre ha lanciato Project Blue Ocean, che ha lo scopo di espandere ulteriormente la sua piattaforma di contenuti in live streaming e le partnership con le agenzie di ricerca di talenti in tutto il paese».

Le aziende del settore cloud infine, hanno registrato una crescita positiva delle entrate in questo trimestre. Nel caso di Kingsoft Cloud, le entrate dal loro business di cloud aziendali sono aumentate del 153% anno su anno a causa della forte domanda del mercato. Chindata, il terzo operatore di data center carrier-neutral in Cina, ha nove data center in costruzione e sta cercando attivamente di espandersi in altri mercati dell'Asia-Pacifico, a dimostrazione della crescita robusta e dello sviluppo del settore.