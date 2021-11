Illimity accelera con Amazon

illimity Bank sbarca su “Accelera con Amazon”, programma formativo gratuito dedicato alle PMI italiane promosso da Amazon e da un gruppo ristretto di realtà attive nel supportare la transizione digitale, con l’obiettivo di dare agli imprenditori strumenti e competenze necessari a chi desidera lanciare o sviluppare ulteriormente la propria attività online a livello nazionale e internazionale.

illimity, facendo leva sul proprio essere Banca ma anche azienda digitale, contribuirà ad arricchire il programma attraverso un’offerta formativa focalizzata sulle tematiche bancarie e del credito proseguendo così nel suo percorso di supporto alla crescita del tessuto imprenditoriale italiano.

“Accelera con Amazon” prevede una serie di webinar dedicati al “fare impresa”, riservati agli iscritti al programma di formazione, in cui saranno coinvolte le figure apicali della banca in qualità di docenti. Con illimity, inoltre, per la prima volta nell’ambito del progetto, saranno realizzate video pillole di formazione con specifici focus, per esempio sulle nuove variabili del merito creditizio, reputazione digitale e sostenibilità. I contenuti dell’offerta formativa sono caratterizzati da un linguaggio semplice ed immediato per garantire la massima fruibilità ad un ampio pubblico.

illimity darà inoltre ampio spazio all’ascolto delle esigenze degli imprenditori promuovendo survey orientate a identificarne le esigenze formative.

La prima Accademia virtuale è prevista per il prossimo 18 novembre ed è possibile registrarsi su LINK.

Il programma risponde a un’esigenza concreta del tessuto imprenditoriale italiano: solo un terzo delle PMI è digitalizzata e solo una su sette (di quelle con più di 10 impiegati) ha una presenza online significativa (1). L’Italia si posiziona inoltre al 25° posto tra i 28 Stati Membri dell’Unione Europea nell’edizione 2020 del DESI Digital Economy and Society Index.

Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity, ha commentato: “Per illimity questa iniziativa consolida la collaborazione con Amazon avviata già nel 2019 e rappresenta un’importante opportunità per promuovere l’educazione finanziaria tra le PMI del Paese mettendo a disposizione le proprie competenze in ambito credito e digitale. Crediamo, infatti, che la spinta alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione delle imprese passi anche attraverso una conoscenza estesa degli strumenti a disposizione e una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità. Siamo orgogliosi di essere la prima banca partner di “Accelera con Amazon” perché crediamo fortemente nello spirito del progetto e nella sua efficacia come modello di divulgazione.”