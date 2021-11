Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) e Repubblica Ceca (Czech National Bank - Czech Republic - Cnz) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Equitas Insurance (www.equitasinsuranceltd.com), clone di società autorizzata;

Advantium Limited (https://advantiumlimited.com);

Star Financial Services (www.starfinancialsvcs.com);

The Best Comparison (https://thebest-comparison.com);

IPO Portfolio (https://fixed-rate-interest.com);

Crown Emerald Consultancy LLC (www.crownemeraldconsultancyllc.com);

Suncrypto.org (www.suncrypto.org), clone di società autorizzata;

Fxquote247 (https://fxquote247.com). Già segnalata dalla Cnmv (Spagna), v. “Consob Informa” n. 38/2021;

InvestBoost / Invest Boost (www.stboost.co, www.investboost.cc);

Hive Financial / Hive-Financial (https://hive-financial.com), clone di società autorizzata;

Blue Whale Investment (BWI) (https://bluewhaleinvestment.net), clone di società autorizzata;

Alpha Capital Holdings Inc (www.alphacapitalhldgs.com);

Fixed Rate Supermarket (https://fixedratesupermarket.com).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Grand Hill Trading Group Limited (https://grandhilltradinggroup.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

JMS Limited / JMS Financial (www.jmsfin.com), clone di società autorizzata.

JMS ICAV (www.jms-icav.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Pinecone Capital SA (www.stackpinecone.io);

InvestingExpert (http://investingexpert.co);

https://alphainvgroup.com.

Segnalata dalla Czech National Bank - Czech Republic (Cnz) - Repubblica Ceca:

The Unicornex Group s.r.o (https://inter-pay.cz).