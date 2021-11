Alle 18.30 in diretta i fantastici vincitori della Natixis IM Portfolio Cup

Atto finale della Natixis Im Portfolio Cup, la gara dai marcati intenti educational che ha visto affrontarsi per un anno sedici consulenti finanziari, chiamati a realizzare la migliore performance corretta per il rischio. Stasera in diretta a Investire Now a partire dalle ore 18.30 nella puntata condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato e con il commento di Sergio Luciano, direttore di Investire, saranno ospiti: il country manager Italy ed executive manager di Natixis IM Antonio Bottillo, il vincitore della gara Lorenzo Gazzaniga, con i secondi e terzi classificati Valeria Tedaldi e Gabriele Zeloni, e il miglior indice di draw down Francesco Bellocchi, il coordinatore della Natixis IM Portfolio Cup Giacomo Damian. Un momento di festa e di riflessione per una competizione inedita, quella organizzata da Investire e sponsorizzata da Natixis IM, per il mondo dell’aset management e della consulenza finaziaria. La puntata sarà in diretta sui canali social di Investire: Youtube, Facebook e su questo sito.