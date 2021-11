Banca Mediolanum, un ottobre in forte crescita

Dati molto positivi per Banca Mediolanum a ottobre. Il risultato commerciale è di 1.340 milioni di euro, di cui la raccolta netta totale di gruppo è a quota 994 milioni, i nuovi mutui e prestiti a 331 milioni, la raccolta polizze protezione a 15,1 milioni. Massimo Doris, ad di Banca Mediolanum afferma: “Il quarto trimestre inizia con il ritmo di marcia migliore, con dati robusti su tutte le linee di business che ci proiettano verso una fine dell’anno eccellente. Ottobre si è rivelato uno dei mesi più forti di questo 2021, con la raccolta netta di quasi un miliardo che raggiunge i 7,43 miliardi da inizio anno, in forte crescita rispetto ai già ottimi risultati del 2020. Per quanto riguarda il risparmio gestito la raccolta di 603 milioni conferma una preferenza da parte dei clienti per le soluzioni assicurative, portando a 5,23 miliardi il progressivo, in aumento del 66% rispetto al 2020 e con una buona crescita nel segmento Private e Wealth”. Prosegue Doris: “In riferimento al credito alla clientela, con i 331 milioni di ottobre le erogazioni da inizio anno si attestano a 3,18 miliardi, determinando già da questo mese il nuovo record storico annuale. Anche le polizze protezione continuano la loro incessante progressione con ulteriori 15,1 milioni di premi. Sono certo che il 2021 ci riserverà ancora una volta risultati da incorniciare”.