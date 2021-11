BNY Mellon Investment Management potenzia il team italiano

BNY Mellon Investment Management, uno dei leader globali nella gestione degli investimenti con oltre 2.300 miliardi di dollari di asset under management, annuncia oggi tre nuove assunzioni nell’ufficio di Milano. Si uniscono al team italiano Maja Jankovic come Head of Wholesale, Felicia Zinna in qualità di Head of Field Marketing e Rachele Trombetti nel ruolo di Field Marketing Manager.

Maja Jankovic reca con sé un patrimonio di esperienza e di relazioni con gli investitori italiani, e aiuterà a guidare la crescita ulteriore del business wholesale di BNY Mellon Investment Management in Italia. Felicia Zinna è esperta nella gestione di progetti di digital transformation, acquisizione clienti, campagne marketing e ottimizzazione dei canali online attraverso l’impiego di nuove tecnologie, dati e automazione. Rachele Trombetti vanta una solida esperienza nella pianificazione di eventi istituzionali e nella gestione delle attività di marketing in sinergia con le reti e i partner italiani.

Prima di entrare in BNY Mellon Investment Management, Maja Jankovic era Senior Sales Director per il team International Business Development di Wells Fargo Asset Management. In questo ruolo, Jankovic era responsabile per lo sviluppo dei clienti istituzionali e degli intermediari finanziari nell’Europa meridionale, con un focus sul mercato italiano. In precedenza, era Sales and Client Relationship Manager per i clienti wholesale e, prima ancora, per i clienti retail e il business intermediari di Schroders Italia. Jankovic ha lavorato come Fixed Income Trader presso Unicredit Banca Mobiliare e come Junior Client Relationship Manager per Richcourt Capital Management, Inc., dove ha iniziato la propria carriera nel settore degli investimenti nel 2003. Ha conseguito un Master in Business Administration con una specializzazione in intermediari finanziari presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Felicia Zinna entra in BNY Mellon Investment Management da Fidelity International, dove era Senior Marketing Manager per Italia e Spagna. In precedenza, ha lavorato presso Message Group come Digital Corporate Communication Project Manager per l’Italia e la Polonia. Prima ancora era Digital Marketing Consultant di Borsa Italiana. Ha conseguito un Master in Giornalismo presso la LUISS Business School di Roma e una laurea in Scienze della Comunicazione e Semiotica presso l’Università di Bologna.

Rachele Trombetti si unisce al team di BNY Mellon Investment Management da La Française Asset Management, dove era responsabile dell’esecuzione dei progetti di marketing per l’Italia in tre segmenti di clientela e svolgeva un ruolo di supporto nello sviluppo della strategia commerciale. In precedenza ha lavorato nel Business Support presso Fidelity International, come Marketing Executive nella società di private equity Oxara Energy Group, e in vari ruoli nell’industria del lusso. Ha conseguito una laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Milano.

Stefania Paolo, Country Head per l’Italia di BNY Mellon Investment Management, commenta così i nuovi ingressi: “BNY Mellon Investment Management è uno dei leader globali nell’asset management. Siamo presenti in Italia sin dal 2001, con venti anni di esperienza al fianco di tutti gli investitori istituzionali e wholesale italiani e partnership di lungo periodo con tutte le principali reti di consulenza finanziaria. Con l’ingresso di Maja, Felicia e Rachele nel team, abbiamo tre figure chiave pronte a supportare la costante crescita di BNY Mellon Investment Management nel Paese. Sono lieta di dare loro il benvenuto nel team, dove potranno aiutarci a servire al meglio i bisogni in costante evoluzione degli investitori e dei nostri partner locali”.