Inflazione: la Fed si trova in una posizione scomoda

Previsioni confermate: la Federal Reserve degli Stati Uniti ha annunciato la prima operazione di tapering durante la riunione del Fomc di novembre, pur ammettendo che le prospettive di inflazione sono più incerte. A questo punto i policymaker della Fed hanno il difficile compito di gestire le aspettative dei mercati sui tassi di fronte agli elevati rischi di inflazione, sulla cui natura più o meno transitoria ancora si dibatte. «Sebbene siamo d'accordo con la Fed che probabilmente l'inflazione attualmente si dissiperà», commenta Tiffany Wilding, economista esperta di America Settentrionale di Pimco (nella foto sotto), «ora sembra che ci vorrà più tempo di quanto si pensasse inizialmente. Un'inflazione che rimane elevata più a lungo, anche se è attribuita a fattori temporanei, aumenta il rischio che anche le aspettative di inflazione a lungo termine si adeguino più in alto – qualcosa che la Fed vuole evitare. In effetti, è probabile che i prossimi mesi mettano alla prova la pazienza dei banchieri centrali, e vediamo un rischio significativo che le aspettative dei funzionari della Fed per i rialzi dei tassi vengano spinte più avanti quando le prossime proiezioni economiche verranno rilasciate a dicembre».

La Fed ha dunque annunciato il suo piano per iniziare a ridurre gli acquisti di Treasuries e di titoli garantiti da ipoteca (Mbs). In particolare, ha annunciato che ridurrà gli acquisti di 15 miliardi di dollari al mese a metà novembre e metà dicembre. E anche se queste riduzioni mensili continueranno probabilmente fino a giugno 2022, ha inoltre specificamente dichiarato di essere pronta a modificare l’andamento delle riduzioni mensili se le condizioni economiche lo giustificano. «Dopo che la Fed avrà posto fine a questi acquisti sul mercato secondario», continua Wilding, «ci aspettiamo che manterrà il suo bilancio statico continuando il rollover dei ricavati in scadenza alle aste del Tesoro o di nuovo nel mercato degli Mbs, rispettivamente».

Solo piccole modifiche sono state apportate alla dichiarazione da parte del Fomc, principalmente per riconoscere che l'attività economica ha avviato il rimbalzo dal periodo morbido dell'estate, e che l'inflazione è rimasta elevata poiché gli squilibri della domanda e dell'offerta legati alla pandemia hanno contribuito ad aumenti considerevoli dei prezzi in alcuni settori. Nel frattempo, durante la conferenza stampa, il presidente della Fed Jerome Powell ha ribadito il carattere transitorio dell'inflazione, ma ha anche sottolineato la volontà e la capacità della Federal Reserve di agire per domarla se necessario.

«Dalla riunione del Fomc di settembre», spiega l’economista, «abbiamo assistito a un significativo riprezzamento delle aspettative del mercato per i tassi della banca centrale. Negli Stati Uniti, i mercati hanno ora prezzato un'elevata possibilità di un aumento dei tassi già nella riunione del Fomc di giugno 2022. Per quanto i commenti del governatore della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey sono stati un probabile catalizzatore della mossa, pensiamo che la persistenza dello spostamento dei prezzi di mercato rifletta i rischi al rialzo dell'inflazione statunitense e globale. I rendimenti delle obbligazioni sovrane a breve scadenza in molti paesi sono saliti bruscamente nelle ultime settimane, mentre quelli delle obbligazioni a lunga scadenza sono scesi in modo modesto. Questo appiattimento delle curve di rendimento suggerisce che gli investitori si aspettano che le banche centrali di diversi paesi sviluppati inizino la stretta prima e a un ritmo più rapido di quanto si pensasse».

Nell'ultimo anno, la forte domanda di beni da parte dei consumatori, unita a vari vincoli di capacità lungo la catena di fornitura, ha contribuito ad aumentare l'inflazione, in particolar modo nel settore automobilistico. «Si pensava che questo fenomeno si dissipasse con la ripresa dell'economia dalla pandemia; tuttavia, gli sviluppi più recenti probabilmente contribuiranno ulteriormente a ulteriori pressioni inflazionistiche prima di dissolversi il prossimo anno», prosegue Wilding.

In effetti, una confluenza di fattori, tra cui eventi meteorologici anomali, un'elevata domanda di beni lavorati e cambiamenti di politica, ha portato a basse scorte di gas naturale e carbone. Questo ha contribuito all'aumento dei prezzi dei servizi di pubblica utilità negli Stati Uniti e nei mercati globali, e farà aumentare i dati sull'inflazione. Tuttavia, il calo delle scorte ha anche contribuito a un vero e proprio razionamento dell'energia in Cina e alla chiusura della produzione di molte attività a basso margine in Europa e altrove, che può anche influenzare temporaneamente l'inflazione di base, poiché la produzione di una gamma più ampia di beni è interrotta e le imprese faticano a ricostruire le scorte già esaurite.

Queste pressioni inflazionistiche globali sono state ulteriormente aggravate dagli effetti interni dell'uragano Ida. La tempesta ha interrotto la produzione di petrolio nel Golfo del Messico, ma ha anche danneggiato un gran numero di veicoli a motore. «La successiva domanda per la sostituzione, in un contesto di scorte di auto già basse, sembra già influenzare i prezzi all'ingrosso delle auto usate, e ci aspettiamo che questo faccia aumentare ulteriormente i prezzi al consumo nei prossimi mesi», spiega. «Questi fattori aumentano la prospettiva di un’altra scarica di inflazione statunitense del 5% o più su base annua nel quarto trimestre. E anche se continuiamo a credere che saranno temporanei e che l'inflazione si modererà nel 2022, è probabile che facciano salire i tassi calcolati su base annua oltre il 3% nel terzo trimestre del prossimo anno».

Se si aspetta ancora che l'inflazione statunitense ritorni al target della Banca centrale entro la fine del 2022, ulteriori mesi di inflazione superiore al target aumentano il rischio che le aspettative accelerino oltre i livelli compatibili con il target del 2% - qualcosa che la Fed vorrà evitare. Di conseguenza, comunicare efficacemente le prospettive della politica monetaria nei prossimi trimestri sarà probabilmente una sfida per la Federal Reserve.

Se i funzionari della Fed vorranno gestire il rischio di un balzo indesiderato verso aspettative di inflazione più alte, dovranno pesare questo rischio contro il risultato più probabile che l'inflazione si dissipi da sola. Dato che la politica monetaria opera con ritardi lunghi e variabili, è possibile che l'inflazione si sarà già dissipata quando l'economia inizierà ad adattarsi ai primi aumenti dei tassi.

«Inoltre», continua Wilding, «diverse transizioni di leadership pendenti sollevano la prospettiva di un cambiamento delle opinioni politiche dei vertici del Fomc, il che potrebbe contribuire a una maggiore incertezza e volatilità del mercato. E anche se ci aspettiamo che il presidente Powell venga rinominato, le preoccupazioni sollevate dai democratici progressisti rendono questo esito più incerto».

La Banca del Canada e la Banca d'Inghilterra stanno comunicando i propri piani per l’aumento dei tassi prima della Fed. Anche se un rialzo anticipato da parte di altre banche centrali dei mercati sviluppati più piccoli non dovrebbe influenzare direttamente la politica della Federal Reserve, i funzionari monitoreranno l'impatto degli aggiustamenti di politica all'estero sui tassi statunitensi e sul dollaro nel contesto delle condizioni finanziarie più ampie, che influenzano l'economia degli Stati Uniti.

«Continuiamo a prevedere il primo rialzo dei tassi della Fed post-pandemia nel primo trimestre del 2023, ma vediamo anche i rischi tendere verso un'azione anticipata», conclude l’economista. «Per quanto riguarda il successivo percorso di rialzo dei tassi, in vari scenari la nostra previsione media è di circa 1 a 1,5 rialzi al di sotto di quello che i mercati stanno valutando per la fine del 2023. Come discutiamo nel nostro ultimo Secular Outlook, "L’Epoca della Trasformazione", la sensibilità dei mercati finanziari a tassi più elevati potrebbe di nuovo impedire alle banche centrali di allontanarsi significativamente dal loro limite inferiore dello zero».