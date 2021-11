Domanda di ammissione alla sandbox, modello disponibile sul sito Consob

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021 n. 100 che disciplina le modalità di svolgimento della sperimentazione in Italia di attività di tecno-finanza (FinTech) e all'annuncio dell'apertura della prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla sandbox regolamentare (che prenderà avvio il 15 novembre 2021, con chiusura il 15 gennaio 2022) nella sezione dedicata sul sito internet della Consob sono disponibili il modello di domanda di ammissione alla sandbox, nonché della documentazione di ausilio agli operatori interessati alla sperimentazione.

In particolare, nella citata sezione del sito internet sono reperibili un documento recante la declinazione dei criteri richiesti per la partecipazione alla sandbox, con una serie di indicatori che possono aiutare i soggetti interessati a verificare il possesso dei citati requisiti, nonché delle FAQ che chiariscono, con un linguaggio semplice, gli snodi principali della disciplina sandbox. Tali documenti sono stati redatti congiuntamente con la Banca d'Italia e l'Ivass; anche tali Autorità rendono disponibili i citati documenti nelle versioni dedicate alla propria sperimentazione.

È, altresì, disponibile il regolamento emanato dalla Consob per disciplinare l'adozione dei provvedimenti di propria competenza relativi alla sandbox regolamentare. Il citato regolamento implementa quanto previsto D.M. n. 100/2021 stabilendo regole procedimentali che si innestano nell'assetto organizzativo della Consob. Nella redazione del testo si è assicurato il necessario coordinamento con gli analoghi atti della Banca d'Italia e dell'Ivass che sono resi disponibili dalle citate autorità.